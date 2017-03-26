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В Беларуси начали сбор березового сока на экспорт

26.03.2017 23:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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К столу в Китае, Америке и странах Европы будут подавать березовый сок. Собирать его уже начали в Беларуси, и заготовить напитка намерены намного больше, чем в прошлом году. Следовательно, возрастет и количество стран, куда его будут экспортировать. Подробнее о сборе березового сока рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

В этом году собирать березовый сок в белорусских лесах начали раньше обычного. Помог теплый март. Как правильно выбрать дерево и сделать надрез любителям напитка объясняют лесники. По их словам, высота от нижней каемки должна составлять 35-50 сантиметров.

В этом году из-за теплой погоды сокодвижение началось раньше. На самостоятельный сбор сока нужно получить разрешение в лесхозе. Если сверлить деревья самому жалко, свежий напиток можно купить там же.

«Спрос на березовый сок у нас огромный. Поэтому люди едут, спрашивают, и никто не остается обиженным. Все получают сок в том количестве, в каком они хотят. Сок идет чистый, прозрачный, сладкий», - рассказала помощник лесничего Пружанского лесхоза Алла Вотинцева.

Сок хранится не более 12-ти часов. На заводах в него добавляют немного сахара и лимонную кислоту, проводят термическую обработку. Так сохраняются все полезные свойства.

«Он богат минеральными веществами, витаминами. Вообще, в старину березовый сок пили как омолаживающее средство, для придания жизненного тонуса», - отметила завлабораторией консервного завода Тамара Арустомян.

В лесхозах надеются в этот раз собрать больше березового сока, чем обычно. Экспортировать его будут в Россию, Казахстан, Китай, США и другие страны.

Тех, кто решил незаконно собрать напиток, ждет штраф, размером до 250 долларов.

 
 
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Поставлять напиток планируется в Китай, США и страны Европы.

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