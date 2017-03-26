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Кондрусевич призвал власти и оппозицию Беларуси к примирению

27.03.2017 09:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Предстоятель Белорусской католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал представителей оппозиции и властей к конструктивному диалогу.

Кондрусевич призвал власти и оппозицию Беларуси к примирению
© Sputnik Иван Руднев
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Данное обращение было сделано после задержаний 25 марта участников несанкционированной акции в Минске, посвященной Дню Воли. Митрополит возвращался из США, находился в аэропорту Франкфурта. 

"Дорогие соотечественники, необходимо прежде всего принять призыв бога к взаимному примирению, пока не зайдет солнце, как говорит Священное Писание, чтобы не наступила ночь противостояния", – говорится в заявлении митрополита, размещенном на сайте РКЦ.

"В связи с этим призываю государственную власть и ее оппонентов, а также общественные организации и людей разных взглядов к конструктивному диалогу с целью решения существующих проблем для блага нашего народа и консолидации общества", – отметил митрополит.

Кондрусевич также выразил надежду на гуманное и справедливое отношение к задержанным. "Надеюсь на скорейшее их возвращение домой", – заключил глава РКЦ в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит считает, что стороны должны начать диалог, чтобы не наступила ночь противостояния.

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