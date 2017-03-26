МИНСК, 27 мар — Sputnik. Безработные столицы смогут устраиваться на временные оплачиваемые работы, сообщили в понедельник в пресс-службе Мингорисполкома.

Сезонные работы предлагают в столице безработным ежедневно уже с этого понедельника. Первая "партия" работников поехала в понедельник на "Минскую овощную фабрику", парниково-тепличный комбинат и ОАО "Гастелловский".

"Мы обзвонили 209 человек, сегодня пришли 35 минчан. Во вторник, 28 марта, временные оплачиваемые работы на нескольких объектах предложат также УП "Минскзеленстрой" и ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома". В ближайшее время список организаций будет расширен", — заявила на совещании во МГИК председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Принять участие в сезонных работах могут не только официальные безработные, отметили на сайте Мингорисполкома.

"Мы также будем информировать (о возможности сезонной работы — Sputnik) население в метро, через жировки и городские СМИ", — добавила представитель столичных властей.

Также по всему городу уже открыты консультационные пункты — там безработным обещают подобрать вакансии и помочь подготовиться к собеседованиям.

В марте президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от местных властей трудоустроить всех безработных до 1 мая включительно. На данный момент количество открытых вакансий в стране по официальным данным превышает число лишенных работы.