﻿ Гособвинитель попросила для гомельчанина, выбросившего жену с 7-го этажа, 25 лет лишения свободы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гособвинитель попросила для гомельчанина, выбросившего жену с 7-го этажа, 25 лет лишения свободы

27.03.2017 20:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ходе ссоры гомельчанин жестоко избил резиновой дубинкой свою бывшую супругу, затем выбросил ее из окна 7 этажа. Медики пытались спасти ее, но не смогли. Слишком тяжелы были травмы. Семейная разборка происходила на глазах двух совместных дочерей бывших супругов. В отношении гомельчанина было возбуждено уголовное дело по статье за убийство с особой жестокостью и незаконное лишение свободы другого человека.


Материалы дела рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам областного суда.

На процессе обвиняемый заявил, что убийство бывшей супруги совершил неумышленно, что она довела его до преступления, постоянно унижала в присутствии дочерей, не смогла смириться с тем, что у него появилась другая жена (она пришла жить на общую жилплощадь). По его словам, после случившегося сам вызвал милицию, написал признание, попросил прощения у родственников погибшей. В последнем слове на суде обратился с просьбой о снисхождении при вынесении приговора.

Государственный обвинитель в ходе прений на процессе попросила в качестве наказания для него 25 лет лишения свободы. Родственники погибшей высказались за пожизненное заключение.

— Оглашение приговора запланировано на завтра, 28 марта, — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резонансное убийство в гомельской новостройке произошло 23 октября прошлого года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Белтелеком": 30 марта будут проблемы с byfly и ZALA в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика