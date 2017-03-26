В ходе ссоры гомельчанин жестоко избил резиновой дубинкой свою бывшую супругу, затем выбросил ее из окна 7 этажа . Медики пытались спасти ее, но не смогли. Слишком тяжелы были травмы. Семейная разборка происходила на глазах двух совместных дочерей бывших супругов. В отношении гомельчанина было возбуждено уголовное дело по статье за убийство с особой жестокостью и незаконное лишение свободы другого человека.





Материалы дела рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам областного суда.

На процессе обвиняемый заявил, что убийство бывшей супруги совершил неумышленно, что она довела его до преступления, постоянно унижала в присутствии дочерей, не смогла смириться с тем, что у него появилась другая жена (она пришла жить на общую жилплощадь). По его словам, после случившегося сам вызвал милицию, написал признание, попросил прощения у родственников погибшей. В последнем слове на суде обратился с просьбой о снисхождении при вынесении приговора.

Государственный обвинитель в ходе прений на процессе попросила в качестве наказания для него 25 лет лишения свободы. Родственники погибшей высказались за пожизненное заключение.

— Оглашение приговора запланировано на завтра, 28 марта, — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.