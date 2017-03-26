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Гособвинитель попросила для гомельчанина, выбросившего жену с 7-го этажа, 25 лет лишения свободы
27.03.2017 20:27 — Новости Общества | Tut.by
В ходе ссоры гомельчанин жестоко избил резиновой дубинкой свою бывшую супругу, затем
Материалы дела
На процессе обвиняемый заявил, что убийство бывшей супруги совершил неумышленно, что она довела его до преступления, постоянно унижала в присутствии дочерей, не смогла смириться с тем, что у него появилась другая жена (она пришла жить на общую жилплощадь). По его словам, после случившегося сам вызвал милицию, написал признание, попросил прощения у родственников погибшей. В последнем слове на суде обратился с просьбой о снисхождении при вынесении приговора.
Государственный обвинитель в ходе прений на процессе попросила в качестве наказания для него 25 лет лишения свободы. Родственники погибшей высказались за пожизненное заключение.
— Оглашение приговора запланировано на завтра, 28 марта, — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
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Резонансное убийство в гомельской новостройке произошло 23 октября прошлого года.
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