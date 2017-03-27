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Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днём тыла Вооружённых Сил

27.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны тыла Вооруженных Сил!

28 марта Вооруженные Силы Республики Беларусь отмечают День тыла Вооруженных Сил.

История тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь неразрывно связана с нашей героической историей, давшей прекрасный пример бескорыстного служения во славу Отечества.

Вклад воинов и работников тыла в достижение Великой Победы золотыми буквами вписан в ратную летопись Родины, а их труд в годы Великой Отечественной войны можно назвать настоящим подвигом. За образцовое выполнение заданий командования многие специалисты тыла награждены высокими государственными наградами, более ста из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда.

В настоящее время тыл как составная часть Вооруженных Сил Республики Беларусь представляет собой эффективно действующий механизм, обеспечивающий войска всем необходимым.

Войска бесперебойно снабжаются горючим, продовольствием и обмундированием, осуществляется подвоз материальных средств, оказывается медицинская помощь, выполняются задачи по благоустройству военных городков и много других важных функций, составляющих основу поддержания боеготовности Вооруженных Сил на высоком уровне.

Продолжая славные традиции поколения победителей, военнослужащие и гражданский персонал тыла Вооруженных Сил с достоинством выполняют воинский и служебный долг, вносят большой вклад в повышение обороноспособности государства.

Поздравляю личный состав и ветеранов тыла Вооруженных Сил с профессиональным праздником!

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, высоких достижений в военной службе и труде на благо сильной и процветающей Беларуси!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков

 
 
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Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны тыла Вооруженных Сил! 28 марта...

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