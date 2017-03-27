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На границе у россиянина изъяли "шпионское оборудование"

28.03.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В пункте пропуска «Брест» таможенники изъяли у 50-летнего гражданина России брелок, очки и авторучку с микрокамерами, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.


Фото: ГТК

Контрабанду мужчина вез в автомобиле Nissan. Товар был спрятан в багаже пассажира.

«Согласно таможенному законодательству, специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, запрещены для ввоза и (или) вывоза физическими лицами в качестве товаров для личного пользования», — сообщили в ГТК.

В отношении нарушителя составили протокол за недекларирование, товар изъят до решения суда.

 
Теги: Брест
 
 
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Таможенники нашли у 50-летнего гражданина России брелок, очки и авторучку с микрокамерами.

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