В пункте пропуска «Брест» таможенники изъяли у 50-летнего гражданина России брелок, очки и авторучку с микрокамерами, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.



Фото: ГТК

Контрабанду мужчина вез в автомобиле Nissan. Товар был спрятан в багаже пассажира.

«Согласно таможенному законодательству, специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, запрещены для ввоза и (или) вывоза физическими лицами в качестве товаров для личного пользования», — сообщили в ГТК.

В отношении нарушителя составили протокол за недекларирование, товар изъят до решения суда.