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На границе у россиянина изъяли "шпионское оборудование"
28.03.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by
В пункте пропуска «Брест» таможенники изъяли у 50-летнего гражданина России брелок, очки и авторучку с микрокамерами,
Контрабанду мужчина вез в автомобиле Nissan. Товар был спрятан в багаже пассажира.
«Согласно таможенному законодательству, специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, запрещены для ввоза и (или) вывоза физическими лицами в качестве товаров для личного пользования», — сообщили в ГТК.
В отношении нарушителя составили протокол за недекларирование, товар изъят до решения суда.
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Таможенники нашли у 50-летнего гражданина России брелок, очки и авторучку с микрокамерами.
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