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Штрафовать не будут. Мингорисполком снова запускает рейтинг кафе и ресторанов столицы

29.03.2017 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Спустя более чем годовой перерыв городские власти снова запускают рейтинг кафе и ресторанов столицы. В связи с чем это связано и какие новшества он в себя включает, TUT.BY рассказала начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, рейтинг кафе и ресторанов в конце 2015 года начала составлять санэпидемслужба города. Она проводила проверки, выставляла баллы от 1 до 5 и даже иногда приостанавливала работу заведений. Правда, через пару месяцев рейтинг выходить перестал. В санэпидемслужбе тогда Минска: о нарушениях в общепите и будущем рейтинга кафе и ресторанов">поясняли, что решили доработать критерии оценки, учесть мнение рестораторов и перезапустить проект.

В итоге, к работе над проектом присоединились не только представители общепита, но и управление торговли и услуг Мингорисполкома. Участие в разработке критериев приняли в том числе основатель «Камяніцы» и «Грай» Сергей Чегринец, директор компании, которая управляет ресторанами «Госці» и «Семь комнат», Любовь Сачивко, заведующий общепитом в объектах «Виктория» Андрей Синяк, а также Евгений Баханович, с именем которого связывают «Эль Помидоро».

Было решено, что теперь оценивать заведения будут не только на соответствие санитарных, но и норм законодательства о торговле. Например, проверят ведение книги замечаний и предложений, наличие необходимой для посетителей информации, соблюдение ассортиментного перечня, наличие меню, винной карты, внешний вид персонала, наличие программы производственного контроля, наличие документов, удостоверяющих качество товаров и другое. «Будем проверять вплоть от состояния прилегающей территории», — говорит начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Емельянова.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Схема работы по формированию рейтинга будет построена следующим образом.

В кафе без предупреждения приходят сотрудник управления торговли, санэпидемслужбы и главного управления потребительского рынка. Они обследуют объект и выставляют баллы в анкете. Представители заведения могут на месте давать пояснения. Нина Емельянова обещает, что смотреть будут исключительно на соблюдение норм закона, исключая субъективные оценки.

Итоговый же балл от 1 до 5 заведению будет выставлять комиссия в Мингорисполкоме. В ее состав входит глава управления торговли, главный санврач столицы и начальник управления потребительского рынка. На заседание комиссии могут приходить также представители заведения и давать свои пояснения, которые могут повлиять на оценку.

При этом, как обследование заведения, так и выставленная оценка не влекут никаких санкций, говорит Емельянова. По задумке властей, составление рейтинга способно повысить качество работы общепита накануне Европейских игр.

Первые визиты начнутся уже со следующей недели и затронут кафе, расположенные в центре Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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