Прошлой ночью на станции метро «Малиновка» подразделения Минского городского управления МЧС провели учения.

Спасатели отработали приемы тушения горящего поезда в перегоне между станциями, способы устранения завалов, образованных после частичного обрушения тоннеля, а также отработку действий при обнаружении источника ионизирующего излучения. Все поступившие вводные усложнялись наличием большого количества пострадавших, нуждающихся в спасении.

В учениях приняли участие 26 единиц техники и 110 спасателей. На канале МЧС опубликовано видео о том, как проходила операция.

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