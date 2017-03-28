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На станции метро "Малиновка" прошлой ночью прошли учения МЧС

29.03.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Прошлой ночью на станции метро «Малиновка» подразделения Минского городского управления МЧС провели учения.

Спасатели отработали приемы тушения горящего поезда в перегоне между станциями, способы устранения завалов, образованных после частичного обрушения тоннеля, а также отработку действий при обнаружении источника ионизирующего излучения. Все поступившие вводные усложнялись наличием большого количества пострадавших, нуждающихся в спасении.

В учениях приняли участие 26 единиц техники и 110 спасателей. На канале МЧС опубликовано видео о том, как проходила операция.

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Спасатели отработали приемы тушения горящего поезда в перегоне между станциями, способы устранения завалов, образованных после частичного обрушения тоннеля, а...

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