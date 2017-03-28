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"Черных риелторов" из Бобруйска приговорили к длительным срокам

29.03.2017 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Суд Бобруйска огласил приговор фигурантам уголовного дела "черных риелторов", которые занимались куплей-продажей объектов недвижимости, сообщили в Комитете государственного контроля.

"Черных риелторов" из Бобруйска приговорили к длительным срокам
© Фото: Следственный комитет
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Преступление, в котором оказались замешаны пятеро жителей Бобруйска, было выявлено финансовой милицией Комитета госконтроля.

"Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными по всем инкриминируемым статьям Уголовного кодекса – мошенничество, злоупотребление властью или служебными полномочиями, получение взятки, дача взятки", – сообщили Sputnik в среду в КГК. 

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7,5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Сотрудники Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области установили, что "черные риелторы", достоверно зная о смерти жителя Бобруйска, которому при жизни принадлежала двухкомнатная квартира, незаконно завладели ей. Содействие им оказывали агенты по операциям с недвижимостью Центра торговли недвижимостью "Пакодан" (Бобруйск) и бывший регистратор Бобруйского филиала РУП "Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. 

По информации КГК, регистратор за взятку в размере 5000 долларов оформил фиктивный договор, согласно которому умерший владелец квартиры в Бобруйске якобы еще при жизни безвозмездно передал ее в собственность члену группы "черных риелторов". Этот же регистратор оформил правоустанавливающие документы о госрегистрации сделки по переходу права собственности данной квартиры. 

В дальнейшем квартира при содействии работников ООО "Центр торговли недвижимостью "Пакодан" была продана за 20 тысяч долларов США добросовестному покупателю.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Злоумышленники продали квартиру умершего человека по поддельным документам добросовестному покупателю.

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