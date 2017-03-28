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"Сперва - на проспекте Победителей". В Минске заменят старые уличные тумбы для афиши
29.03.2017 18:54 — Новости Общества | Tut.by
В Минске разрабатывают новый дизайн для рекламных тумб, которые вскоре появятся на улицах города. Об этом агентству «
«По поручению Мингорисполкома прорабатываются различные варианты конструкции тумб для афиш. Мы были у главного архитектора города, совместно с профильными институтами и предприятиями разрабатываем дизайн и занимаемся изготовлением новой конструкции тумбы», — рассказал Борис Васильев.
По его словам, новая тумба для афиш должна обеспечивать сохранение рекламной продукции, быть изготовлена из современных материалов, гармонично вписываться в городскую среду и соответствовать мировым тенденциям в мире рекламы.
«Новые рекламные установки появятся сперва на проспекте Победителей. Это произойдет уже в нынешнем году», — сказал он.
Всего же у «Мингорсправки» более 400 рекламных установок.
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Сейчас разрабатывается их дизайн.
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