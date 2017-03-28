В Минске разрабатывают новый дизайн для рекламных тумб, которые вскоре появятся на улицах города. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказал экс-глава Фрунзенского района, а ныне директор «Мингорсправки» Борис Васильев. Первым делом новые тумбы поставят на проспекте Победителей, которому власти уделяют сейчас особое внимание.



Фото с сайта minsknews.by

«По поручению Мингорисполкома прорабатываются различные варианты конструкции тумб для афиш. Мы были у главного архитектора города, совместно с профильными институтами и предприятиями разрабатываем дизайн и занимаемся изготовлением новой конструкции тумбы», — рассказал Борис Васильев.

По его словам, новая тумба для афиш должна обеспечивать сохранение рекламной продукции, быть изготовлена из современных материалов, гармонично вписываться в городскую среду и соответствовать мировым тенденциям в мире рекламы.

«Новые рекламные установки появятся сперва на проспекте Победителей. Это произойдет уже в нынешнем году», — сказал он.

Всего же у «Мингорсправки» более 400 рекламных установок.