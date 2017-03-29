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Минобразования утвердило сроки приемной кампании в вузы в 2017 году
30.03.2017 07:56 — Новости Общества | Tut.by
Прием документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов будет проводиться с 12 по 17 июля, а вступительные испытания — с 18 по 24 июля.
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 9 марта 2017 года № 17
Сроки приема документов
С 12 по 17 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;
с 15 ноября по 5 декабря — от лиц, поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
От лиц, изъявивших желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающих вступительные испытания в УВО, документы будут приниматься:
с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;
с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
с 12 июля по 4 августа — в других вузах.
Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, могут подать документы с 12 по 14 июля.
Даты вступительных испытаний
Вступительные испытания пройдут в следующие сроки:
с 18 по 21 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;
с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
с 18 по 24 июля — в других вузах;
в вузы сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).
Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.
Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года)
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Прием документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов будет проводиться с 12 по 17 июля, а вступительные испытания - с 18 по 24 июля.
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