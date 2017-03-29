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Минобразования утвердило сроки приемной кампании в вузы в 2017 году

30.03.2017 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Прием документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов будет проводиться с 12 по 17 июля, а вступительные испытания — с 18 по 24 июля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 9 марта 2017 года № 17 установлены сроки приема документов, проведения вступительных испытаний для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе, а также сроки зачисления абитуриентов в 2017 году.

Сроки приема документов

С 12 по 17 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 15 ноября по 5 декабря — от лиц, поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

От лиц, изъявивших желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающих вступительные испытания в УВО, документы будут приниматься:

с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в других вузах.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, могут подать документы с 12 по 14 июля.

Даты вступительных испытаний

Вступительные испытания пройдут в следующие сроки:

с 18 по 21 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 18 по 24 июля — в других вузах;

в вузы сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Прием документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов будет проводиться с 12 по 17 июля, а вступительные испытания - с 18 по 24 июля.

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