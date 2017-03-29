«Я бегу, чтобы показать людям, что мы не должны враждовать друг с другом. Политики могут ругаться сколько им вздумается, а мы должны дружить», — говорит 44-летний немец Кай Маркус. В марте он выбежал из дома, чтобы воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту — преодолеть марафон длинной в 12 тысяч километров от Гамбурга до Шанхая. В пути его сопровождает верный друг и такой же отчаянный романтик Виктор Нойбауэр на своем винтажном VW Beetle.



Кай перед началом пробега

Улыбчивые немцы Кай и Виктор остановились на съемной квартире в Бресте. Путешественники приехали в Беларусь 28 марта, проведя около 7 часов на границе. Причина тому — две бэушные запасные покрышки для прицепа сопровождения. Дело в том, что бывшая в употреблении «резина» относится к категории опасных отходов, ввоз и вывоз которых в качестве товаров для личного пользования физлицам запрещен. По словам Кая, пришлось возвращаться в нейтральную зону, оставить там «резину», и только после этого их пустили в Беларусь. Свои приграничные злоключения немцы-оптимисты вспоминают с улыбкой:

— Мы не жалуемся. Мы понимаем, что сами виноваты, так как не знали правил, — рассуждает Кай.

Ухоженный Volkswagen «Жук» 1984 года выпуска с кемпинговым прицепом стоит на парковке брестского спального микрорайона среди иномарок среднего класса. Виктор купил его у своего дяди в декабре прошлого года.





— Когда я впервые увидел у него эту машину, просто рассмеялся. Но после этого я каждый раз при встрече просил отдать мне этот автомобиль: «Отдай мне своего Жука». И через год он сдался, — смеется Виктор.

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Немец признается, что купил автомобиль не для того, чтобы он стоял в гараже. На нем он ездит за покупками, по работе.

— Я использую его, как повседневный автомобиль, — отметил собеседник.

Нынешний пробег — самое главное испытание в жизни старичка-Жука и пока он преодолевает маршрут с достоинством. Правда двигатель, бывает, перегревается и приходится останавливаться, чтобы дать ему остыть. В остальном старые механизмы работают безотказно.





Виктор присоединился к марафону, чтобы показать: винтажные автомобили пока рано сдавать в музей.

У бегуна Кая совсем другие причины. Он бежит «за мир во всем мире».

— В новостях постоянно крутят странные репортажи о других странах. Беларусь, Россию, Украину, Румынию, Китай, Корею преимущественно показывают с плохой стороны. Я в это не верю. Я уверен, что в этих странах много позитивного. Во всех странах у людей примерно одни и те же ценности. Твоя мама заботится о твоем будущем. Матери в Германии точно так же заботятся о будущем своих детей. Во всех странах родители беспокоятся о благосостоянии своих детей. Разные страны находятся на различных ступенях развития, в каждой — свои проблемы. Где-то это война, где-то — насилие со стороны милиции или других структур. Но базовые ценности везде одни и те же. Это мы и хотим показать, — говорит Кай.



Виктор показывает интерьер их кемпингового прицепа

По словам немца, он пытался донести свои идеи не прибегая к радикальным физическим нагрузкам, но взгляды обычного жителя Гамбурга никого не интересовали. Поэтому и побежал — чтобы наконец-то прислушались. И сработало. На пути Кая встречают журналисты местных изданий, и каждому из них он рассказывает, что «надо жить дружно».

«Такая у нас команда: сумасшедший бегун и сумасшедший водитель»

Кай признается, что он не профессиональный бегун. Дома выходил периодически на пробежки, но без фанатизма. Нынешний марафон для него — самый продолжительный. Подготовку он начал за несколько месяцев: выбегал на продолжительные пробежки днем и ночью. Параллельно искал спонсоров и водителя. Немец не без труда нашел компании, которые согласились финансировать его путешествие, а вот с водителем были проблемы.

— Мне нужен был человек, который был бы так же увлечен, как и я. Для которого это было бы путешествие всей его жизни, — объяснил Кай.

На призыв Кая откликнулись сразу несколько кандидатов, но все со временем «включили заднюю». Дата старта приближалась, а водителя все еще не было. Кай уже решил бежать в одиночку с туристическим рюкзаком, как вдруг ему написал Виктор и предложил свои услуги.





— Он прислал мне два письма, но я на них даже не ответил, так как не был уверен, что он действительно сможет ко мне присоединиться. В итоге он мне сам позвонил и сказал, что едет со мной. Я его спросил: «А как ты решишь вопрос со своей работой?» Он мне сказал, чтобы я об этом не беспокоился. Я только потом узнал, что он ради этого марафона он уволился, — объяснил собеседник.

У самого Кая в Гамбурге своя небольшая фирма. Ради своего проекта он ее закрыл.

— Такая у нас команда: сумасшедший бегун и сумасшедший водитель, — смеется Кай.

«Цель моего марафона — это не пробежать от начала до конца»

Маршрут протяженностью 12 тысяч километров пролегает по территории восьми стран. Пока Кай бежит, Виктор отъезжает на 5−10 километров вперед и останавливается. Когда Кай до него добегает, Жук «оживает» и отъезжает на такое же расстояние. По оценкам Кая в день он успевает пробежать в среднем около 80 километров.

В кемпинговом фургончике у них хранятся личные вещи и лежаки. Если путешественники не успевают добраться до гостиницы до темноты, ночуют прямо в прицепе. Тут же находится мини-кухня с едой, горелкой, кухонными принадлежностями, раковиной и генератор. Из личных вещей для Кая самое важное — это кроссовки. С собой он взял 3 пары, но ожидает, что на весь маршрут уйдет около сорока. Кроссовки бегуну предоставляет один из спонсоров марафона.





Из Бреста Кай и Виктор отправились в направлении Гомеля. По плану дорога из Гамбурга до Шанхая у них займет 235 дней. В Шанхае Кая будет встречать его жена. Она — китаянка, родилась в городе Ичан.

— На самом деле именно поэтому я бегу марафон: у меня просто нет денег на самолет, — шутит Кай.