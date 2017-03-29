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Карьера вопреки: как инвалидам помогают найти работу в Беларуси
30.03.2017 21:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси помогают трудоустроиться людям с ограниченными возможностями.
«Тихие кассы», за которыми стоят
«Люди есть очень действительно чувствительные, добрые и вежливые. И очень к этому относились доброжелательно, и шли в мою кассу. Но были очень удивлены тем, что работает глухой кассир», - рассказывает контролер-кассир Юрий Калугин.
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