В Беларуси помогают трудоустроиться людям с ограниченными возможностями.

«Тихие кассы», за которыми стоят слабослышащие люди , стали привычными для покупателей столичных супермаркетов. В торговой сети провели исследование и узнали, что покупатели хотят, чтобы их обслуживали быстро и без лишних разговоров. Теперь в супермаркетах работают семь слабослышащих, и их количество в скором времени только увеличится.

«Люди есть очень действительно чувствительные, добрые и вежливые. И очень к этому относились доброжелательно, и шли в мою кассу. Но были очень удивлены тем, что работает глухой кассир», - рассказывает контролер-кассир Юрий Калугин.