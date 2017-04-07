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Белорусский театр собрал аншлаг в Париже

07.04.2017 22:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Французской публике представили спектакль «13-я пуговица Наполеона» по пьесе Сергея Гигеля, передает «МИР 24».

В основе сценария - забавная история охоты за антикварными пуговицами. Спектакль демонстрировали на подмостках зала «Россини». Среди зрителей были представители дипломатических миссий, а также деловых кругов. Показ организовали при поддержке белорусского посольства в Париже.

«Это как продолжение белорусских театральных сезонов во Франции, так и продолжение исторического сотрудничества, корни которого уходят во времена рода Радзивиллов, в XVIII век, когда состоялись первые постановки балета французских хореографов в Беларуси, первые оперы Мольера в Беларуси. И мы рады, что в современной истории наше сотрудничество продолжается», - сказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко.

Парижская публика уже видела белорусские спектакли. Так, в прошлом году в столице Франции прошли первые «Театральные сезоны республики».

 
 
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Французской публике представили спектакль «13-я пуговица Наполеона».

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