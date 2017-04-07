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Белорусский театр собрал аншлаг в Париже
07.04.2017 22:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Французской публике представили спектакль «13-я пуговица Наполеона» по пьесе Сергея Гигеля, передает «МИР 24».
В основе сценария - забавная история охоты за антикварными пуговицами. Спектакль демонстрировали на подмостках зала «Россини». Среди зрителей были представители дипломатических миссий, а также деловых кругов. Показ организовали при поддержке белорусского посольства в Париже.
«Это как продолжение белорусских
Парижская публика уже видела белорусские спектакли. Так, в прошлом году в столице Франции прошли первые «Театральные сезоны республики».
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