﻿ Из аквапарка "Фристайл" эвакуировали людей из-за подозрительной сумки. 21.by
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Из аквапарка "Фристайл" эвакуировали людей из-за подозрительной сумки

10.04.2017 21:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске из аквапарка «Фристайл» эвакуировали людей из-за оставленной кем-то бесхозной сумки. Об этом TUT.BY сообщили читатели.


Фото предоставлено читателем

«Всех эвакуировали, обстановка спокойная. Поплавать сегодня не удалось. Везет мне на события, то в ДТП попал в Украине, то уже бомбу какую-то нашли», — написал нам читатель Павел.

По его словам, посетителей в аквапарке было немного, но эвакуировали всех очень оперативно: кого в плавках, кого без верхней одежды вывели из здания.

— В аквапарке обнаружена подозрительная сумка. Людей мы эвакуируем, на место выехала группа разминирования, — рассказал официальный представитель Минского ГУ МЧС Александр Попко.

Пока неизвестно, сколько людей эвакуировали из аквапарка. Территория центра огорожена, людей выводят на улицу.

 
Теги: Минск
 
 
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- В аквапарке обнаружена подозрительная сумка. Людей мы эвакуируем, на место выехала группа разминирования, - рассказал официальный представитель Минского ГУ МЧС...

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