Пасху встречают более 2,5 миллиардов жителей Земли, вне зависимости от национальности и происхождения. Православные и католики в этом году празднуют ее единовременно. Так в Минске прошло пасхальное богослужение в архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии. Его увидела корерспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

В Беларуси примерно 15% верующих – католики, аэто больше одного миллиона прихожан. Пасха для них один из самых главных и светлых праздников.

Главное католическое пасхальное богослужение прошло в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, что в самом центре Минска. Его возглавил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. В этом году святая пасхальная месса начиналась не в костеле, а на улице перед храмом. Перед началом службы священнослужители зажгли пасхал — особую пасхальную свечу, огонь от которой раздали всем верующим.

Верующие должны отстоять всеношную. Считается, что даже те, кто не могут прийти в храм, не должны ложиться спать. Для них наш канал и транслировал службу.

Это самые яркие атрибуты праздника. По преданию, когда Мария Магдалина сообщила императору Тиберию о воскресении Христа, он воскликнул: «Но это все равно, что яйцо изменило бы цвет!» и на его глазах оно стало красным. Сегодня верующие хоть и сами красят яйца, но в чудо верят.

В этом году католики и православные отмечают Пасху в один день. Следующий раз такое совпадение будет в 2025 году. Расхождение по датам связано с тем, что православная церковь пользуется древним юлианским календарем, а католическая - григорианским. Обычно католическая Пасха наступает раньше, и разница может доходить до месяца.

Сегодня днем в Беларуси синоптики обещают дождь и мокрый снег. Будет холодно. Но вряд ли это испортит настроение верующим. По традиции, все соберутся за пасхальным столом, в семейном кругу, с друзьями. Церковное празднование Пасхи будет продолжаться 50 дней.