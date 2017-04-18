Западная Двина в последнее время преобразилась — стала более полноводной. И дело здесь не только в весеннем половодье. Появление Витебской ГЭС значительно подняло уровень воды. Но на реке в черте Витебского района образуются пенные шапки. Местные жители интересуются у экологов: не опасно ли это?





Начальник городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо сообщил, что повода для беспокойства нет. Реку обследовали и установили, что пена образуется на плотине Витебской ГЭС при работе турбин. Из-за сильного подпора воды и мощного потока при падении с турбин в русло реки образуются пенные шапки, которые разносятся вниз по течению. Выше по течению пена отсутствует.

Пенообразование на реке, считают специалисты, относится к процессам естественного происхождения — так называемого массового дрифта метафитона. Он возможен даже при отсутствии сильных потоков воды и порогов на ее пути.