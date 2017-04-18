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Почему Западная Двина в черте Витебского района покрылась пеной

19.04.2017 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Западная Двина в последнее время преобразилась — стала более полноводной. И дело здесь не только в весеннем половодье. Появление Витебской ГЭС значительно подняло уровень воды. Но на реке в черте Витебского района образуются пенные шапки. Местные жители интересуются у экологов: не опасно ли это?


Начальник городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо сообщил, что повода для беспокойства нет. Реку обследовали и установили, что пена образуется на плотине Витебской ГЭС при работе турбин. Из-за сильного подпора воды и мощного потока при падении с турбин в русло реки образуются пенные шапки, которые разносятся вниз по течению. Выше по течению пена отсутствует.

Пенообразование на реке, считают специалисты, относится к процессам естественного происхождения — так называемого массового дрифта метафитона. Он возможен даже при отсутствии сильных потоков воды и порогов на ее пути.

 
 
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На реке в черте Витебского района образуются пенные шапки. Местные жители интересуются у экологов: не опасно ли это?

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