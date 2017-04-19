Пугающий факт: 11 жителей Витебской области после общения с экстрасенсами, в том числе на нескольких российских телеканалах, лишились больших денег и попали в психиатрическую больницу. « СБ Беларусь Сегодня » пыталась разобраться, как найти управу на мошенников, манипулирующих человеческим сознанием и психикой?



Фото: pinme.ru

Передо мной сидит обаятельная, волевая, со здоровым чувством юмора женщина. В руках у нее 38 банковских переводов за рубеж. С марта по декабрь прошлого года 54-летняя Людмила Германова, владелица частного автобизнеса, перечислила мошенникам… около 120 тысяч долларов:

— Вы спросите: как так можно, где был мой разум? Не знаю. Стоило лишь один раз снять трубку…

В тот злосчастный день у Людмилы Петровны было много дел. Моталась по городу как белка в колесе. Заскочила домой перекусить. Пока ставила чайник, щелкнула на кухне телевизор. А там — экстрасенс, парапсихолог, биоэнергетик. Передача по спутниковому каналу. Люди звонят на «прямую линию», и маг прямо в эфире разводит руками всю беду, угадывает самое сокровенное. Все это — бесплатно.

Ради любопытства, но с тайной надеждой на то, что экстрасенс подскажет и ей что-то дельное, витеблянка набрала указанный на экране номер. Звонок-то тоже бесплатный, а у нее — пожилые родители, часто болеют. Муж-сердечник. Да и у дочери, которая живет за рубежом, не все гладко…

Уже потом Людмила Петровна поймет, что эфирные звонки — сплошная профанация. Крючок, на который ловят доверчивых жертв. Никого со стороны в студию не выводят — туда звонят исключительно «свои» люди с заранее заготовленными легендами. «Экстрасенсы» работают командами. У них есть многочисленные помощники. Судя по всему, четко отработаны методики с применением самых современных способов воздействия на психику.

А чудеса? Лжечудеса там действительно есть. Иначе откуда людям из московской студии, знать, что с правой стороны возле коттеджа витеблянки стоит фигура лошади, неподалеку расположен 14-этажный дом, а на левом бедре их абонентки — болезненный шарик от укола? Но все эти «пророчества» объявят позже, после неоднократных лечебных сеансов по телефону.

А тогда, в первый раз, у «магов» стояла единственная цель: вынудить потенциальную жертву согласиться на первый сеанс. Сказали ей, что семья в опасности. Если не принять меры, то вскоре умрет дочь, потом — муж и отец. Дочь якобы уже стоит на скале, готовая сброситься вниз.

Насчет дочки Людмила Германова была спокойна:

— Она девочка рассудительная, с головой дружит. А вот муж практически на следующий день после моей беседы с экстрасенсами потерял в ванной комнате сознание. К счастью, я — медик по образованию, работала в реанимации и на «скорой». Вовремя откачала супруга, а на сеанс с «телемагами» согласилась: это же бесплатно, почему не попробовать? А дальше закрутилось-понеслось… Сразу после первого раунда снятия порчи из Москвы позвонил «финотдел». Попросили перечислить за услуги 500 долларов. Стандартная, мол, процедура. Им якобы нужно рассчитаться за какой-то обряд с Сергиевым Посадом, а потом эти деньги вернутся через благотворительную организацию.

Сознание женщины уже было подготовлено к этому шагу: она отправила перевод и ступила ногой в пропасть.

На протяжении 10 месяцев каждое утро с Людмилой связывались «экстрасенсы». Проводили «чистку каналов», во время которой нужно было зажигать свечу и около часа лежать с телефонной трубкой возле уха. Что происходило в это время, наша героиня точно не помнит — все как в тумане:

— В голове одна мысль: где взять деньги? Утром меня «заряжали», вводили в транс. К вечеру я чуть-чуть отходила, но ничего вспомнить не могла. Говорю мужу: «Саша, я что-то очень сильно хотела тебе рассказать. Что? Не знаю…». Утром — новый сеанс, и все по кругу…

Потом Людмиле Петровне расскажут, как она выпрашивала-вымаливала деньги у родственников, знакомых, друзей. Буквально ползала в ногах, называла всевозможные причины. А затем бежала в банк и отправляла переводы, платежки прятала под аквариумом:

— Я четко знала, что никому об этом рассказывать нельзя, иначе близкие погибнут. Иногда «экстрасенсы» сами настойчиво советовали, где взять деньги. Говорили, например: иди к соседу. Тому, что справа от твоего дома, — у него деньги точно есть, он даст. И я шла… А когда по ту сторону телефонной трубки поняли, что мои финансовые ресурсы исчерпаны полностью, стали толкать меня к самоубийству. Говорили: если не умрешь, родные пострадают. Да и вообще, как ты будешь жить с такими долгами? Спрыгни, мол, с крыши высотки, которая через дорогу от тебя. Всех спасешь. Я не раз подходила к 14-этажному дому, меня как магнитом тянуло залезть на крышу. Не знаю, как сдержалась. Потом пыталась повеситься в теплице. Состояние было жуткое. Похудела на 12 килограммов. Стала терять сознание. В итоге муж на руках привез в больницу. Я лежу на каталке, рядом — супруг и доктор. А мне опять звонят из Москвы, требуют 12 тысяч долларов. Телефон — на громкой связи… Врачи сказали, что я — не первая жертва телефонных «экстрасенсов». Незадолго до меня по этому же поводу здесь лечилась преподаватель одного из университетов. Были и другие пострадавшие.

Сейчас Людмила Петровна продает квартиру, гараж и машину — нужно рассчитываться с долгами. Семья ее понимает и всячески поддерживает. Кстати, после выписки из больницы, уже в начале апреля, Людмиле Петровне опять позвонили из Москвы:

— Судя по всему, они не знали, что я уже избавилась от дурмана. Вновь попытались потребовать денег. А услышав отказ, посоветовали мне… взорвать себя во благо своих близких. Спрашиваю: а где же я взрывчатку возьму? Говорят, курьером пришлем… Ну я и предложила им самим взорваться. Желательно в прямом эфире — для блага всех телезрителей.





Сейчас витеблянка безуспешно обивает пороги и обрывает телефоны в поисках справедливости. Выходила на телепередачу «Пусть говорят», звонила в МВД России, подала заявление в Октябрьский РОВД Витебска. Уже не ради себя, а для того, чтобы остановить хотя бы на территории нашей страны это телевизионное мошенничество и вымогательство.

Проведя собственное расследование, она утверждает: группа одних и тех же мошенников-«экстрасенсов», выкупив рекламную площадь, путешествует с канала на канал. Но по ту сторону экрана эти люди остаются недосягаемы. Причем убеждены в собственной безнаказанности и смеются над ее угрозами обратиться в милицию, полицию, дойти до правительства России. У Людмилы Германовой есть банковские переводы с конкретными фамилиями и именами получавших деньги «магов», а также распечатки телефонных звонков, подтверждающих постоянный шантаж. Возможна запись телефонных переговоров — ей звонят до сих пор. Но…

Возбудить уголовное дело и наказать виновных оказалось не так просто. Не скрывает этого и начальник криминальной милиции Октябрьского РОВД Витебска Владимир Бондарев. Преступление новое, методика не отработана. Подозреваемые — на территории другого государства. Они предоставляют биоэнергетические услуги. Как и чем их измерить, рассчитать калькуляцию, оценить качество, доказать гипнотическое воздействие?

На столе у Владимира Бондарева — еще одно заявление. У жительницы Витебска — онкологическое заболевание. Она перенесла операцию, но страдает от болей. Дома — парализованный муж. Она долго думала, прежде чем позвонить на телеканал ТДК «личным психологам». Цепляясь за последнюю соломинку, сделала звонок. В итоге за неделю перевела в Москву 15 тысяч долларов. Влезла в долги.

Дурили женщину мастерски. И, судя по всему, дело тоже не обошлось без гипноза. Технология — та же. Все началось с первого «бесплатного» сеанса и 500 долларов. Угрозы в отношении близких — в «обрыве их потоков». После этого жертва бегала в банк дважды в день, и суммы переводов возросли до 2−3 тысяч долларов. Каждый платеж был «последним», как утверждали мошенники. А потом опять требовали деньги. Когда запуганная «магами» женщина сообщила, что у нее больше нет ни копейки, ей участливо дали право выбора, спросив: чьи «потоки» обрывать первыми? Она, мол, принесла благодарность высшим силам только на 60 процентов, а нужно на все 100. Чтобы привлечь святых, требуется еще 2 тысячи долларов… В страхе за своих близких витеблянка пошла в церковь к священнику, а тот отправил ее в милицию.

Под впечатлением от этих историй решаю проверить все на собственном опыте. Звоню на телеканал ТДК, где идет передача, в которой души и тела всем желающим исцеляют 5 часов в сутки. Экстрасенс, вертя в руках четки, советует какой-то Лорочке бежать за водой и ставить свечи — у нее все очень и очень серьезно. Нужно срочно снимать порчу. Пока Лорочка на заднем фоне гремит тазиками, чародей рассказывает о своей связи с космосом.

Увы, в студию не пробиться. Меня соединяют с оператором «горячей линии», там просят в двух словах обрисовать проблему. Девушке это нужно для того, чтобы знать — в руки какого специалиста меня лучше отдать. Представляюсь Анной Васильевной. Сочиняю что-то про сбежавшего молодого мужа и его наглое желание захапать часть моего бизнеса.

Через пару минут мне перезванивает помощница некоей ясновидящей Эльмиры, которая якобы была победителем «Битвы экстрасенсов». Говорит твердо и уверенно. Монолог на тему: мы не шарлатаны и ерундой типа «приворожить-отворожить» не занимаемся. Работаем исключительно на государственной основе. А иначе нас, мол, и на телевидение не пустили бы. Так что я должна им верить и в подробностях рассказать о своих проблемах — чтобы они знали, как мне помочь.

Убитым от горя голосом несу околесицу про алчного супруга, связавшегося с малолеткой. Он, дескать, меня сильно любит, но что стукнуло в голову — не знаю. Помощница задает массу уточняющих вопросов. Такое впечатление, что сканирует меня изнутри. Как ушел муж, где он познакомился с соперницей, не появились ли после этого у меня проблемы еще и в бизнесе, со здоровьем.

Рада «подсказкам» — конечно же, появились! И у меня, и у моих пожилых родителей (которых в действительности давно нет на свете). По ночам не сплю, партнеры по бизнесу пытаются обмануть, новые станки ломаются… Аккуратненько у меня узнают: что за бизнес, создан он до или после брака. Моя подруга, присутствующая при разговоре на громкой связи, уже зажимает рот ладошкой — как бы не расхохотаться. А меня несет!

По легенде, я — владелица частной мебельной фабрики, бизнес создала потом и кровью, но мне его не жалко — только бы непутевый муж вернулся, ведь он будет мучиться, живя с нелюбимой. В первую очередь я хочу спасти именно его, а фирму потом вместе с ним мы и новую откроем. Собеседница слегка стопорится: но ведь если фабрику организовала я, то супруг не сможет претендовать на имущество, приобретенное мной до замужества? По крайней мере, по российским законам это так.

Фантазирую дальше: два фабричных корпуса мы построили вместе, новое оборудование также закупали в браке, а еще по глупости своей ввела мужа в состав соучредителей. Вскользь упоминаю о только что построенном нами трехэтажном коттедже и нежелании «бывшего» освободить от своей машины явно тесноватый гараж, в котором никак теперь не помещаются три иномарки. И становлюсь для собеседницы уже не Анной Васильевной, а Аннушкой…

Помощница спешит к Эльмире, чтобы та провела «диагностику» на основе записи разговора. Забегая наперед, скажу: никакого подвоха в рассказанной мной сказке «ясновидящая» не обнаружила. И тут же перезвонила.

Мой случай, оказывается, очень сложный. Тут однозначно замешана магия. Если срочно не снять порчу и всю грязь с моих «каналов», у меня оторвется тромб и спасти не сможет ни один врач: «Аннушка, моя дорогая, это вам не шутки. У вас все плачевно. На кону — ваша жизнь. Беру вас „в работу“ на завтра на первую половину дня. Будем ставить три тяжа — на здоровье, успех в бизнесе и возвращение мужчины. Поймите сами: если я сейчас ради вас бросила тяжелых клиентов — мальчиков, которых родители привезли после санкт-петербургского теракта, значит, у вас все более чем серьезно. Медлить нельзя!».

Итак, завтра я должна быть готова к обряду исцеления и находиться на телефонной связи. На прощание «ясновидящая» обещает поработать со мной еще и сегодня вечером. Как я поняла, посредством того самого «космоса». Заранее просит не закрываться от нее «стеной».

Благодарю, обещаю все сделать и кладу трубку. Минуты три вместе с подругой смеемся: кто кого «развел»? А потом вдруг резко замолкаем. Смотрим друг на дружку и делимся ощущениями: у обеих головная боль, в глазах — туман. Совпадение? Шутить больше не хочется.

Вспомнив о том, что целительница обещала на удалении поработать со мной вечером, на ночь кладу телефон с левой симкой в микроволновку. Так, на всякий случай. И понимаю — пойти на более близкий сеанс явно не рискну.

Не советует делать этого и главный врач областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова, с которой я решила проконсультироваться заранее. Она сообщила, что после общения с телеэкстрасенсами 11 совершенно здоровым до этого жителям области понадобилась помощь психиатров. А сколько обманутых «магами» людей смогли сами, без помощи врачей, выйти из этого состояния и не рискнули предать огласке свой горький опыт — трудно сказать.

На следующий день после моего эксперимента московские «экстрасенсы» звонили на мой мобильник более 10 раз. Даже микроволновка не задержала сигнал. Причем несколько звонков были сделаны с белорусских номеров. Не исключено, что где-то рядом с нами ходят их сообщники, которые и поставляют мошенникам полезную для шантажа детальную информацию о жертвах, уже попавших в ловушку.

К сожалению, выяснить это до возбуждения уголовного дела невозможно. Но чтобы дело было заведено, нужны материалы, которые можно собрать только на территории России. А тем временем десятки магов, целителей, ясновидящих, биоэнергетиков и парапсихологов, размахивая руками, свечами и четками на российских телеканалах, продолжают заманивать жертв в свои сети.

Кстати

Телеканал ТДК входит в пакеты услуг многих белорусских кабельных операторов, в том числе витебского «Гаранта».

С требованием запретить трансляцию ТДК витебляне обращались к местным властям еще в 2005 году. В 2008-м с такой же просьбой выступали жители Бобруйска. Год назад Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил этот канал. Основание: показ рекламы, не адаптированной к требованиям местного законодательства.

В Беларуси также запрещена реклама услуг гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающихся способными предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей или сил. Почему же это не касается российских каналов, транслируемых в Беларуси?

Комментарии

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД облисполкома:

— В настоящее время у нас есть несколько заявлений от пострадавших. Пока общей тактики совместных с российскими коллегами действий в этом направлении не выработано. Вопрос нужно решать на межправительственном уровне. В раскрытии подобных дел у нас нет практики. Определенный оптимизм внушает недавно озвученный факт — на территории Московской области за мошенничество осудили 10 «экстрасенсов». Они тоже рекламировали свои услуги на кабельных телеканалах. Запугивая негативными последствиями, выманили у клиентов немалые денежные суммы. В итоге отправились в колонию на срок от 1 до 6 лет. То есть прецедент в тактике доказательства вины телевизионных целителей уже есть. Быть может, теперь российская полиция сможет помочь в розыске преступников и нам.

Евгений Маслов, директор ОАО «Витебский областной техно-торговый центр «Гарант»:

— Трансляция канала ТДК согласована в установленном законом порядке. Но в последнее время мы получили несколько устных жалоб от телезрителей. Действительно, они возмущены содержанием программ, касающихся рекламы услуг экстрасенсов. Будем решать вопрос о целесообразности дальнейшей трансляции этого канала.

Елена Мартынова, главный врач областного клинического центра психиатрии и наркологии:

— Пациенты, которые обратились к нам за помощью после общения с телевизионными «экстрасенсами», рассказывали очень похожие истории. Всех их объединяет подспудная вера в чудеса и в то, что одним махом руки волшебник может решить любую проблему. Они уязвимы, так как зациклились на своей беде, а потому внушаемы. Это люди различного социального статуса, представители разных профессий. Все они интеллектуально хорошо развиты, но у каждого есть больное место — личная проблема, неприятности по службе, страх за судьбу близких. Мошенники умело этим пользуются.

Без вмешательства врачей избавиться от их влияния сложно. В будущем это чревато стойким посттравматическим стрессовым расстройством. Поэтому с каждым из пациентов работали наши психотерапевты. К счастью, всем жертвам обмана удалось помочь.

Что касается используемого мошенниками вида воздействия, которое они оказывали на пострадавших, — это определенные психотехнологии. Их, кстати, используют и преступники, которые стоят за печально известными «группами смерти» в соцсети. Одной из наших пациенток «экстрасенсы» перестали звонить только после того, как ее родственники сообщили им о том, что она якобы бросилась с моста.