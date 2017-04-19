МИНСК, 20 апр — Sputnik. За помощью к психиатрам после общения с телевизионными экстрасенсами обратились 11 жителей Витебской области, пишет газета "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на главного врача Витебского областного центра психиатрии и наркологии Елену Мартынову.



© Sputnik / Виктор Толочко Астролог о магии и эзотерике: мошенников порождает само общество

Издание предполагает, что пострадавших от действий ТВ-магов больше. В частности, героиня статьи 54-летняя Людмила Германова после попытки решить бытовые проблемы при помощи ТВ-магии пошла не к медикам, а в милицию.

Бесплатные звонок и платные услуги

Женщина в течение месяца звонила на "прямую линию" в программу "Магннетизм", которая выходит по спутниковому каналу NANO TV. Она рассчитывала на совет, как выбраться из сложной жизненной ситуации: у нее болеют родители, страдает от сердечного заболевания муж, дочка, вышедшая замуж за границу, тоже испытывает сложности. Звонок в эфир был бесплатный.

Деньги у нее попросили позже — оплатить "какой-то обряд в Сергиевом Посаде". Следующие девять месяцев женщине каждое утро звонили с телеканала и платную "проводили чистку каналов".

"В голове одна мысль: где взять деньги? Утром меня "заряжали", вводили в транс. К вечеру я чуть-чуть отходила, но ничего вспомнить не могла. Говорю мужу: Саша, я что-то очень сильно хотела тебе рассказать. Что? Не знаю… Утром — новый сеанс, и все по кругу", — цитирует издание Германову.

Женщина влезла в большие долги, после чего, по ее словам, ее собеседники стали подталкивать ее к самоубийству. "Говорили: если не умрешь, родные пострадают", — рассказала Германова.

Муж отвез ее в больницу, где ее снова нашли экстрасенсы из Москвы и снова попросили перечислить 12 тысяч долларов.

Возбудить уголовное дело не просто

В РУВД Витебска лежит уже несколько заявлений от жителей города, пострадавших от ТВ-экстрасенсов. Есть показания, платежные переводы, но нет методики ведения таких дел.

"В настоящее время у нас есть несколько заявлений от пострадавших. Пока общей тактики совместных с российскими коллегами действий в данном направлении не выработано. Вопрос нужно решать на межправительственном уровне", — заявила официальный представитель УВД Витебского облисполкома. Сложность расследования этого дела заключается не только в том, что подозреваемые находятся на территории другого государства, но в невозможности оценить биоэнергетические услуги. Непонятно, как и чем их измерить, доказать гипнотическое воздействие.

Определенный оптимизм белорусским правоохранителям внушает факт, что в Московской области за мошенничество осудили 10 "экстрасенсов", которые также рекламировали свои услуги на кабельных телеканалах, запугивали негативными последствиями и выманивали у клиентов немалые денежные суммы.

Запретить программы

Издание напомнило, что еще в 2005 году жители Витебска обращались к местным властям с просьбой запретить трансляцию телеканала ТДК, который также предоставляет свою площадку ТВ-экстрасенсам, помогающим по телефону. С такой же просьбой выступали жители Бобруйска.

Возникали аналогичные проблемы и на Украине. Год назад украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил этот канал.

"Трансляция канала ТДК согласована в установленном законом порядке. Но в последнее время мы получили несколько устных жалоб от телезрителей. Действительно, они возмущены содержанием программ, касающихся рекламы услуг экстрасенсов. Будем решать вопрос о целесообразности дальнейшей трансляции этого канала", — обнадежил журналистов издания директор ОАО "Витебский областной техно-торговый центр "Гарант" Евгений Маслов.