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Житель Мозыря торговал стройматериалами и обманывал налоговую на протяжении двух лет
20.04.2017 14:45 — Новости Общества | Tut.by
После проверки финансовой милиции предприниматель должен заплатить в бюджет более 17 тысяч долларов. Также возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «
Мозырянин покупал стройматериалы без документов за наличные в России, а затем продавал товар на рынках районного центра, но минуя налоговую. По такой схеме ИП работал около двух лет — в его бухучете полученный доход был в разы ниже, чем в реальности.
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После проверки финансовой милиции предприниматель должен заплатить в бюджет более 17 тысяч долларов.
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