После проверки финансовой милиции предприниматель должен заплатить в бюджет более 17 тысяч долларов. Также возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал « Мозырь ».

Мозырянин покупал стройматериалы без документов за наличные в России, а затем продавал товар на рынках районного центра, но минуя налоговую. По такой схеме ИП работал около двух лет — в его бухучете полученный доход был в разы ниже, чем в реальности.

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