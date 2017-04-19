Пушистый кошара Рошфор свою кличку получил из-за черной бородки-эспаньолки. Сначала жил дома у хозяев, затем его выкинули. На улице кто-то подрезал Рошфору уши и выкрасил в розовый цвет. Зачем — непонятно.

Кот прибился к рынку. Жил на деревянном поддоне, ел то, что давали. Там его нашла служба отлова. «Коммунальник» мог стать последним пристанищем бродяги, если бы не брестские зоозащитники, которые взяли его под свою опеку. Сейчас Рошфор живет в семье на Западе Германии. Он уже не тощий замухрышка, а крупный, упитанный котяра, который томно закатывает глаза, когда его гладят. Счастливая история Рошфора не единственная. Благодаря сотрудничеству брестских правозащитников и их коллег из Европы около 600 бездомных кошек и собак из Бреста смогли найти себе новые дома в Германии и Австрии.





— Это страшные… страшные истории. Вам не передать, — вздыхает председатель БООПЖ «Доброта» Наталья Минина, рассказывая о судьбах животных, которые попали к ним в приют.

Сейчас в новом приюте «Доброты» 25 собак. В старом, который находился на улице лейтенанта Рябцева, было 350. Пристанище для бродячих животных находится на окраине города. Вокруг — высокий забор с колючей проволокой. Внутри — несколько вольеров и будок. На одной, пустой, написано «Лора».

— А где Лора?

— Лора уже живет в Германии, — объясняет волонтер Екатерина, которая пришла покормить питомцев.





Гостей собаки в просторных вольерах встречают дружным лаем.

— Это наш Старичок, — показывает Екатерина на пушистого пса.

Старичок, в отличие от молодняка, к сетке не подбегает. Стоит себе в центре, пошатываясь, и смотрит на мир грустными глазами. И такая в его взгляде тоска. Хотя чему удивляться? От чудного пушистого пса отказались хозяева, нашли его волонтеры в отлове.

— Он у нас полуслепой и полуглухой, — объяснила Екатерина.



Грустный Старичок

По соседству со Старичком живет черная собака с тремя щенками. Нашли ее на улице. Там она родила девять щенят. Кто-то не выжил, кого-то удалось пристроить. Из девятерых осталось трое. Двое шоколадного окраса и черныш. Все трое возятся, покусывают друг друга, а мама лишь иногда зычным лаем приструняет разыгравшихся щенят.





Новый адрес приюта волонтеры не афишируют. Под дверями прошлого пристанища для бродячих животных они каждый день находили «передачки». Не мешки с кормом, пакеты с лекарствами или конверты с деньгами на благотворительные цели, а кошек, собак, щенков, котят. Одних приносили в коробках, других оставляли под дверью, третьих просто перекидывали через забор. Приносили по утрам, после обеда, после работы, ночью. И здоровых, и больных. С лейкозом, переломами, иммунодефицитом, без лап, хвостов, языка, с подрезанными ушами и голосовыми связками — хозяевам мешал лай.





— Зима, мороз, а нам через забор просто перекинули собаку с переломанным позвоночником. Мы ее случайно нашли. Пошли в темноте кормить животных, и хорошо, что она где-то пискнула… Мы даже не ожидали, что там может быть собака. Мы ее подняли: лапы в крови, позвоночник перебит. Она в снегу и ночь вряд ли бы пережила, — делится Наталья.

«Из сердобольных брестчан практически никто не откликнулся»

Сотрудничество брестских зоозащитников с единомышленниками в Германии и Австрии началось в прошлом году, когда закрывался тот самый приют на Рябцева. Волонтерам нужно было срочно пристроить около 350 бездомных животных. В противном случае — отлов. При этом на смерть питомцев пришлось бы вести самим волонтерам.

— Мы бросили клич в интернете: «SOS, срочно, помогите пристроить животных», — вспоминает Наталья Минина. — Из сердобольных брестчан практически никто не откликнулся.

О проблеме, с которой столкнулись зоозащитники, узнала брестчанка Инна Лагун, которая 14 лет живет в Германии. Она связалась с единомышленниками в Германии и Австрии, которые вызвались помочь.





Закрытие приюта в Бресте несколько раз переносилось — волонтеры просто физически не успевали пристроить всех бездомных животных. За несколько месяцев просто невозможно было найти дом 350 кошкам и собакам. В год удавалось пристроить максимум 200 животных.

Инна Лагун с единомышленниками оперативно создали группу в Facebook. Там они разместили фотографии, истории бездомных животных из Бреста и запустили информационную кампанию. Им начали звонить жители разных уголков Германии и Австрии. Люди беспокоились о судьбе брестских кошек и собак и интересовались, как они могут их приютить.

— Желающие находились быстро. Люди жертвовали деньги в помощь брестским животным. За эти средства их готовили к выезду: медицинский осмотр, прививки, документы, сертификаты. После прививки от бешенства животное содержалось в карантине 21 день, а потом либо из Бреста коллеги перевозили за границу, либо новые хозяева сами приезжали и забирали их, — рассказала Инна.

Благодаря работе брестских и европейских зоозащитников до закрытия приюта практически все животные нашли новых хозяев. Оставшихся волонтеры перевезли в новый приют.

— Если бы не их помощь, нам пришлось бы стройными рядами всех везти в отлов. Для нас это просто подарок судьбы. В Бресте они никому не были нужны, — рассказала Наталья.





Как отметила Инна Лагун, перед тем, как пристроить животное в Германии или Австрии, с будущими хозяевами проводят серьезную работу.

— В Германии и Австрии очень жесткие требования к людям, которые хотят взять к себе бездомное животное. Во-первых, желающие приютить заполняют очень подробную анкету. Затем на дом к кандидату отправляется представитель зоозащитной организации. Он проверяет условия, в которых будет содержаться животное, разговаривает с членами семьи, интересуется их мнением. После этого он пишет свое заключение и отправляет его в зоозащитную организацию. И лишь потом с кандидатом заключается договор.





«Мы сами не ожидали такой обратной связи»

После закрытия приюта на Рябцева сотрудничество не прекратилось. За полгода работы около 600 брестских дворняг нашли новых хозяев в Германии и Австрии. При этом европейцы охотно берут к себе животных, которых в Бресте просто нереально пристроить: с травмами, дефектами, серьезными заболеваниями.

— В Германии люди в первую очередь спасают больных животных. Хотят именно им помочь достойно прожить оставшееся время. Там нельзя безнаказанно обидеть животное. У нас же хочешь взять собачку — взял, надоело — выкинул, — вздыхает Наталья.

Так, например, нашла новый дом рыже-черная Паула. Еще щенком в Каменце ее сбила машина. Водитель поехал дальше, а Паула лежала на дороге и умирала. Прямо перед домом хрупкой девушки Марины. Она подняла животное на руки и передала зоозащитникам. Паулу отвезли в ветклинику. Оказалось, что у собаки сложный оскольчатый перелом головки бедренного сустава. Когда ее историю узнали немецко-австрийские зоозащитники, они развернули кампанию в помощь собаке. Пауле нашли семью в Северной Германии. Новые хозяева оплатили дорогостоящую пятичасовую операцию. Сейчас Паула бегает по немецким лесам и лугам.



Счастливая Паула у новой хозяйки в Германии. Фото: Инна Лагун

Кота Фредерика машина не сбивала. Его на улице до полусмерти искусали собаки. Из-за травм кот практически не ходил. Сейчас носится по квартире адвоката из Австрии. У его сородичей Лени, Клавы и Шанель другая история — они носители кошачьего лейкоза. В Бресте их не могли пристроить — никто не хотел брать себе животных с тяжелым заболеванием. Сейчас все трое живут в семье в Гамбурге. Загорают на подоконнике, спят с хозяевами на кровати, играют в красивом кошачьем трехэтажном домике.



Кот Фредерик живет в Австрии

Маленький Барни, который замерзал в снегу возле перрона в Жабинке, сейчас живет в Баден-Бадене. Новая хозяйка его обожает и называет принц Барни.



Тот самый кот Рошфор. Фото: Инна Лагун

— Буквально на днях девушка приехала из Гамбурга и забрала к себе собаку по кличке Ягуар. Эта собака жила у бабушки в квартире. Пес сам ходить не может — у него задние лапы не работают, а у бабушки спина больная, и она его не могла сама с шестого этажа спустить на улицу, чтобы выгулять. Она очень переживала, не хотела расставаться с другом, но понимала, что не может о нем заботиться. Вместе с Ягуаром она передала целый пакет игрушек. Новая хозяйка по уши влюблена в Ягуара, уже сходила к врачу и заказала ему коляску. Когда его к врачу несли, он все никак не мог надышаться свежим воздухом, — рассказала Инна.



У Спиди, как выразились специалисты ветклиники, «лопалась кожа». Ему 1,5 года, а он уже весь в шрамах. Спиди забронировали через 7 минут после опубликования фотографий из клиники. Сейчас он живет под Мюнхеном, его очень любят. У Спиди, помимо иммунодефицита, обнаружили повышенное содержание ртути в организме, он получает лечение и носит разные свитерки. Некоторые он любит, другие отвергает после примерки. Любит сидеть у хозяина на животе и смотреть телевизор. Фото: Инна Лагун

Кот Зубаньо. Кто-то принес в одну из брестских ветклиник кота с травмой хвоста, после ампутации кот несколько дней провел в клинике, желающих забрать его не было: кот бесхвостый и положительный на лейкоз и иммунодефицит. Сейчас живет на юге Германии в компании такого же положительного по вирусам кота, они дружат и вдвоем гуляют в огороженном для них участке сада. Фото: Инна Лагун

Маня (сейчас Моо) была подброшена к приюту «Доброта» щенком, провела там несколько месяцев и нашла дом в октябре. Сейчас она живет в северной Германии. Изабель, Манни и их дочь всегда и везде берут Маню с собой — если отправляются ужинать, то только в заведения, куда разрешен вход с собаками. Они регулярно ездят с ней на Балтийское и Северное моря, где Маня резвится на песке, в воде, гоняется за чайками, после чего уставшая и довольная, строя презабавнейшие гримаски, валится в свой модный лежачок. Фото: Инна Лагун

Кот Матроскин без задней лапы с поломанной челюстью долгое время жил на улице. Дом ему нашелся в Германии. Уехал он к замечательной женщине Ренате, которая любит его до безобразия. Матроскин сразу был всесторонне обследован. Сейчас это самый счастливый кот-инвалид в мире. Он и думать не думает, что он какой-то особенный, у него огромная комната для развлечений, у него есть друзья и семья. Фото: Инна Лагун

Слабовидящий полусиам Виталий попал в «Коммунальник» вместе с одноглазой сестрой. Сестричка не вынесла испытаний и умерла, Виталия «Доброта» отправила на передержку в Гамбург. Котенок подружился с другими котятами, быстро пошел в рост и даже улучшил зрение. Его уже ждет семья — Яндиа и Патрик. После окончания восстановительного и адаптационного периода Виталий переедет к ним вместе с черным Митосом с острова Родос (у него легкая атаксия) и немецким найденышем Медио (у него работает только одно легкое). Фото: Инна Лагун

Шанса «Доброта» забрала из отлова весной 2015 года. До того он, вероятно, был домашним, но никто его не искал. Полтора года величественный пес провел в приюте, с начала декабря 2016-го Шанс живет в туристическом регионе южной Германии и гуляет по лугам. Фото: Инна Лагун

По словам собеседницы, новые хозяева регулярно высылают ей фотографии питомцев, рассказывают об их успешной адаптации.

— В Германии и Австрии жесткие требования в плане конфиденциальности. Информацию о новых хозяевах животных без их разрешения раскрывать нельзя. Но у нас в соцсети есть закрытая группа, где мы общаемся, делимся друг с другом фотографиями пристроенных животных и их историями, — пояснила Инна.

Наталья Минина подчеркнула, что немецкие хозяева брестских бродяг гораздо охотнее идут на контакт, нежели местные.

— У меня гораздо больше информации о том, что сейчас с этим животными — около 150 фотографий и отчетов о наших бывших животных. По брестским хозяевам за четыре года существования приюта хорошо, если будет 20 фотографий, 20 человек, которые мне отзвонились, и еще человек 30, которым я позвонила узнать, как дела у животного. Мы сами не ожидали такой обратной связи, — рассказала Наталья.





«Мы же каждую собаку знаем по имени»

Сотрудничество брестских и европейских правозащитников продолжается.

— Сейчас наш костяк в Германии и Австрии — это четыре человека. Всего группа помощи насчитывает около 3 тысяч человек из Германии, Австрии, Финляндии. Это люди, которые нас поддерживают, перечисляют средства на подготовку животных к выезду, медицинский осмотр, прививки, сертификаты, — уточнила Инна Лагун.

Фотографии пристроенных брестских дворняг регулярно размещаются в группе БООПЖ «Доброта». Однако к зоозащитникам периодически поступают жалобы от противников вывоза животных.





— Некоторые люди, почему-то, думают, что мы вывозим животных в клиники, чтобы над ними проводили эксперименты, либо в парикмахерские для тестов. Были и вовсе дикие предположения, что якобы в Австрии есть обычай на Рождество есть собак и якобы для этого мы их туда возим. Много всяких версий. Это основные. Мы свою деятельность не скрываем. Если есть желающие помочь — любой может присоединиться и помогать нам спасать этих животных, — сообщила Инна.

По словам Натальи, первое время подобные обвинения выбивали из колеи.

— Мне так обидно. Мы же каждую собаку знаем по имени. Мы их кормили замерзшими руками в 30-градусный мороз. Мы всегда с ними и ночью, и днем, без праздников и выходных. Я думала, что отправим животных из приюта, и я на этом закончу. Но потом собрались и решили, что не сможем пройти мимо, если на улице будет сидеть собачка или кошечка. Еще много животных, которым нужно помочь. Отлов — заполнен. Пристройство — мизерное. Все, кто хотел взять животных, уже взяли. Кто еще о них позаботится? — заключила Наталья.





Как помочь: Брестское общественное объединение помощи животным (БООПЖ) «Доброта»

УНП 290927236

р/с 3 015 730 009 012 в ЦКО № 3 дирекции ОАО

«Белинвестбанк» по Брестской обл., МФО 153001739

Назначение платежа — добровольное пожертвование