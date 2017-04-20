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Начальник ГАИ: велодвижение необходимо сделать более безопасным

21.04.2017 09:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Вопрос безопасности участников велосипедного движения скоро будет рассматриваться на уровне рабочей группы Совмина, сообщил начальник ГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк.

Начальник ГАИ: велодвижение необходимо сделать более безопасным
© Sputnik / Марина Серебрякова
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Руководитель ГАИ отметил: многие велосипедисты "катаются в режиме выходного дня", однако есть и те, кто передвигаются на них по делам.

"Сегодня статистика позволяет нам судить о правильности принятого решения (перенести велодвижение на велодорожки и тротуары — Sputnik) — это колоссальное сокращение количества раненых и погибших велосипедистов на дороге. 659 пострадавших в 2006 году, и 283 — в 2016. Это большая разница, для того чтобы возвращаться к тому, о чем тут спрашивают", — рассказал Корзюк в ходе онлайн-конференции Белтелерадиокомпании.

Глава Госавтоинспекции напомнил: в 148-м пункте Правил дорожного движения четко прописаны, какие действия велосипедистом должны осуществляться: велосипедист должен двигаться по велодорожке, при ее отсутствии — по тротуарам, обочинам, и если уж это невозможно, то тогда можно не далее метра от правого края проезжей части.

"Вопросы велодвижения, его организации рассматриваются на разных уровнях. Комиссия по безопасности дорожного движения при Совете Министров на следующем заседании также будет рассматривать вопрос велодвижения. Мы постараемся найти возможность сделать удобным велодвижение для велосипедистов и безопасным, что тоже немаловажно", — пообещал Корзюк.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение "перенести" движение велосипедистов на тротуары и велодорожки в Госавтоинспекции считают правильным.

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