Александр Лукашенко поговорил об информационной безопасности. Президент посетовал на некоторые СМИ, которые «в погоне за сенсацией недостоверно освещали события в Беларуси», а завершил обращение к народу и парламенту словами о том, что белорусскому народу нужно единство.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Обеспечение национальной безопасности невозможно без надежной защиты от деструктивных информационных атак, которые стали средством вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Подобные действия наносят невосполнимый ущерб, так как их целью является зомбирование людей, — сообщил Александр Лукашенко.

Он добавил, что государство приняло меры для снижения уровня информационных угроз. В том числе тех, которые исходят от интернета. И особое значение в этом деле отвел «комплексной системе информационной безопасности Республики Беларусь».

Лукашенко отметил, что «за обеспечение стабильности в обществе» несут ответственность также СМИ.

— Те из них, которые разжигают страсти, сеют вражду в обществе, прибегают к противоправным действиям — вредят обществу и стране. К сожалению, в этом году мы столкнулись с откровенно провокаторской деятельностью представителей наших оппозиционных и ряда зарубежных изданий. В погоне за сенсацией они недостоверно освещали события в Беларуси. Становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер. Это прямое нарушение журналистской этики, — сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что средствам массовой информации, независимо от того, какую точку зрения они представляют, стоит быть более ответственными и в медийном пространстве.

— В борьбе за свою аудиторию нельзя забывать, что только объективная и достоверная информация является главным инструментом. Не надо пытаться что-то сгладить или приукрасить — это только подорвет доверие к вам. Ведь получение правдивой, полной и своевременной информации — конституционное право наших граждан и вы должны его обеспечить. Это один из основных факторов национальной безопасности нашей страны.

Завершил свое послание к народу и парламенту Александр Лукашенко напоминанием о непростой истории Беларуси.

— Столетиями наш народ терзали, грабили, уничтожали, в лучшем случае просто не замечали. Он всегда мечтал о свободе, чтобы, ни на кого не оглядываясь, жить своим умом, облагораживать родную землю.\…\. И вот мечта сбылась: мы живем в независимом государстве. Неимоверно трудно было завоевать эту свободу, но значительно труднее будет отстоять ее. Сегодня, когда мир сцепился в новой геополитической схватке, мы это понимаем с особой остротой.\…\ Чтобы сохранить суверенитет, молодому белорусскому государству надо многое, но в первую очередь единство всех нас и всего нашего народа.