МИНСК, 21 апр — Sputnik. С 1 мая штат Администрации президента сокращается на 30%, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию .



© Sputnik Сергей Гунеев Президент: доверие в отношениях с Россией позволило найти компромиссы

При этом он подчеркнул, что в стране надо пересмотреть отношение к статусу госслужащего. Причем нужно одновременно повышать как престиж службы, так и ответственность госслужащих.

Минские чиновники не хотят ехать в регионы

Процесс оптимизации госаппарата должен сопровождаться повышением престижа службы. По мнению Лукашенко, на данный момент сложилась ситуация, что госслужащие выполняют довольно тяжелую работу, но имеют не так и много стимулов .

"И вот под это затеяна мной оптимизация. Государственная служба должна быть равна военной, если кто-то хочет работать и получать зарплату. Госслужащих должно быть немного, нет такой страны, где меньше госслужащих на определенное количество населения, чем в Беларуси", — сказал президент.

По мнению главы государства, тех чиновников, которые будут высвобождены в процессе оптимизации, надо направить в коллективы, в том числе в качестве руководителей.

"Но у нас сегодня из столичной администрации в Оршу никого не направишь. В Оршу, где 150 тысяч населения! Все уселись хорошо в минских офисах. Это не дело, друзья мои. Стал госслужащим, повесил погоны госслужащего — надо быть готовым", — сказал президент.

По его мнению, критика, звучащая в адрес чиновников — нормальное явление. Но люди при этом понимают, что "без плохой милиции, без плохих госслужащих страна функционировать не будет", считает президент.

Беларуси нужна сильная власть

Беларуси нужна сильная государственная власть, а эксперименты в экономике не нужны, заявил Лукашенко . Он напомнил, что в Европе в настоящее время либеральные ценности уже подвергаются критике, идет поиск новой модели развития. А в белорусской прессе по-прежнему звучат призывы сократить влияние государства на бизнес.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко Западу: мы выстоим в любых условиях

"Либеральный тезис, что государству нужно поменьше вмешиваться во все процессы в бизнесе, не выдерживает никакой критики. Не толкайте нас в старые сани, нам надо вместе со всем миром определить, как мы будем дальше", — сказал Лукашенко.

По мнению президента, белорусы привыкли к сильной власти. А если власть будет слабая, "жди развала, анархии, упадка и кровопролития", полагает президент.

Кроме того, по мнению Лукашенко, у Беларуси нет возможностей для того, чтобы осуществлять радикальные реформы, потому что в случае ошибки последствия будут фатальными.

"Я еще "сопливым" президентом говорил, что у нас нет денег идти на какие-то реформы, а вдруг провалимся. А чем потом дыры будем закрывать? Я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на какие-то свежие идеи", — сказал Лукашенко.

"Позорище" в хоккее

Лукашенко раскритиковал выступление белорусских спортсменов на международной арене — работа в сфере спорта высших достижений полностью провалена , заявил Лукашенко.

"Отвратительная работа в спорте высших достижений. Полностью будут реформированы спортивные федерации, НОК будет перестраиваться. Если Министерство спорта не начнет шевелиться, все пойдете туда с клеймом на букву "Т", — сказала глава государства.

По его словам, белорусское руководство сделало многое, чтобы ожидать самых высоких результатов, которыми могла бы гордиться страна.

"Самая высокая идеология сегодня — это спорт. Миллионы людей смотрят на этих спортсменов. А вы бьете по самолюбию людей", — заметил президент.



© Sputnik Илья Питалев Лукашенко рассказал о грядущей либерализации бизнеса

Болевыми точками в этом вопросе он назвал развитие детско-юношеского спорта и подготовку тренерских кадров. "Позорище — иметь ледовую площадку и не иметь школу, где должны заниматься дети", — заявил Лукашенко. Он призвал руководителей на местах обратить внимание на это.

Экзаменом для спортивных функционеров станут вторые Европейские игры, которые пройдут в Беларуси в 2019 году . По словам президента, республика должна "удивить гостей и участников не только гостеприимством, но и высокими спортивными результатами".

Школьные уроки должны начинать с 9 утра

Президент рассказал о школьной нагрузке своего младшего сына Николая и предложил сдвинуть начало учебного дня в школах на девять часов утра.

"Вчера было у ребенка семь уроков. Просыпается в полседьмого утра — с этим тоже надо разобраться. С девяти надо начинать учебу в школе, и не смотреть на то, что родителям надо на работу", — заявил Лукашенко.

По его мнению, начинать рано уроки можно у старшеклассников, но сейчас даже "малыши раньше 11:00-11:30 не лягут спать, они же телепаются по дому еще". По словам президента, школьникам необходимо нормально просыпаться и только потом идти на учебу.



© Sputnik/ Виктор Толочко Лукашенко предложил начинать учебный день в школах позже

Раскритиковал президент и учебные программы. По его мнению, они не стали лучше. Наоборот, многих учеников попросту "угробили и оттолкнули" излишней сложностью материалов.

"Смотришь на задачу — можно проще решить. Это кошмар. Займитесь немедленно, вы же (министр образования Игорь Карпенко — Sputnik) здоровый человек, человек президента. Дайте детям нормальные учебники. Мы же издеваемся над детьми. Безобразие в школе в элементарных вещах", — добавил Лукашенко.

Максимальную нагрузку президент предложил перенести в университете, где "достойные" смогут с ней справиться. При этом он потребовал прекратить практику того, когда университеты "гонятся за количеством студентов".

Говорил президент и о медицине. По его словам, в текущем году Беларусь планирует получить от экспорта медицинских услуг порядка 40 миллионов долларов .

Среди других целей, обозначенных президентом медикам и правительству, — добиться, чтобы средняя продолжительность жизни в стране достигла 75 лет. При этом 74 года должно быть "железно".