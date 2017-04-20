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Президент о сильной власти, занятиях с 9 утра и "позорище" в хоккее
21.04.2017 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. С 1 мая штат Администрации президента сокращается на 30%, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе
© Sputnik Сергей Гунеев
При этом он подчеркнул, что в стране надо пересмотреть отношение к статусу госслужащего. Причем нужно одновременно повышать как престиж службы, так и ответственность госслужащих.
Минские чиновники не хотят ехать в регионы
Процесс оптимизации госаппарата должен сопровождаться повышением престижа службы. По мнению Лукашенко, на данный момент сложилась ситуация, что
"И вот под это затеяна мной оптимизация. Государственная служба должна быть равна военной, если кто-то хочет работать и получать зарплату. Госслужащих должно быть немного, нет такой страны, где меньше госслужащих на определенное количество населения, чем в Беларуси", — сказал президент.
По мнению главы государства, тех чиновников, которые будут высвобождены в процессе оптимизации, надо направить в коллективы, в том числе в качестве руководителей.
"Но у нас сегодня из столичной администрации в Оршу никого не направишь. В Оршу, где 150 тысяч населения! Все уселись хорошо в минских офисах. Это не дело, друзья мои. Стал госслужащим, повесил погоны госслужащего — надо быть готовым", — сказал президент.
По его мнению, критика, звучащая в адрес чиновников — нормальное явление. Но люди при этом понимают, что "без плохой милиции, без плохих госслужащих страна функционировать не будет", считает президент.
Беларуси нужна сильная власть
Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
"Либеральный тезис, что государству нужно поменьше вмешиваться во все процессы в бизнесе, не выдерживает никакой критики. Не толкайте нас в старые сани, нам надо вместе со всем миром определить, как мы будем дальше", — сказал Лукашенко.
По мнению президента, белорусы привыкли к сильной власти. А если власть будет слабая, "жди развала, анархии, упадка и кровопролития", полагает президент.
Кроме того, по мнению Лукашенко, у Беларуси нет возможностей для того, чтобы осуществлять радикальные реформы, потому что в случае ошибки последствия будут фатальными.
"Я еще "сопливым" президентом говорил, что у нас нет денег идти на какие-то реформы, а вдруг провалимся. А чем потом дыры будем закрывать? Я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на какие-то свежие идеи", — сказал Лукашенко.
"Позорище" в хоккее
Лукашенко раскритиковал выступление белорусских спортсменов на международной арене —
"Отвратительная работа в спорте высших достижений. Полностью будут реформированы спортивные федерации, НОК будет перестраиваться. Если Министерство спорта не начнет шевелиться, все пойдете туда с клеймом на букву "Т", — сказала глава государства.
По его словам, белорусское руководство сделало многое, чтобы ожидать самых высоких результатов, которыми могла бы гордиться страна.
"Самая высокая идеология сегодня — это спорт. Миллионы людей смотрят на этих спортсменов. А вы бьете по самолюбию людей", — заметил президент.
© Sputnik Илья Питалев
Болевыми точками в этом вопросе он назвал развитие детско-юношеского спорта и подготовку тренерских кадров. "Позорище — иметь ледовую площадку и не иметь школу, где должны заниматься дети", — заявил Лукашенко. Он призвал руководителей на местах обратить внимание на это.
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Школьные уроки должны начинать с 9 утра
Президент рассказал о школьной нагрузке своего младшего сына Николая и предложил сдвинуть начало учебного дня в школах на девять часов утра.
"Вчера было у ребенка семь уроков. Просыпается в полседьмого утра — с этим тоже надо разобраться. С девяти надо начинать учебу в школе, и не смотреть на то, что родителям надо на работу", — заявил Лукашенко.
По его мнению, начинать рано уроки можно у старшеклассников, но сейчас даже "малыши раньше 11:00-11:30 не лягут спать, они же телепаются по дому еще". По словам президента, школьникам необходимо нормально просыпаться и только потом идти на учебу.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Раскритиковал президент и учебные программы. По его мнению, они не стали лучше. Наоборот,
"Смотришь на задачу — можно проще решить. Это кошмар. Займитесь немедленно, вы же (министр образования Игорь Карпенко — Sputnik) здоровый человек, человек президента. Дайте детям нормальные учебники. Мы же издеваемся над детьми. Безобразие в школе в элементарных вещах", — добавил Лукашенко.
Максимальную нагрузку президент предложил перенести в университете, где "достойные" смогут с ней справиться. При этом он потребовал прекратить практику того, когда университеты "гонятся за количеством студентов".
Говорил президент и о медицине. По его словам, в текущем году
Среди других целей, обозначенных президентом медикам и правительству, — добиться, чтобы средняя продолжительность жизни в стране достигла 75 лет. При этом 74 года должно быть "железно".
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Президент хочет приравнять госслужбу к военной и считает либеральные тезисы о том, что государству надо минимально вмешиваться в бизнес, крайне вредными.
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