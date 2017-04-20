﻿ БСМП: состояние упавшей в цирке гимнастки Сюльгиной улучшается. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БСМП: состояние упавшей в цирке гимнастки Сюльгиной улучшается

21.04.2017 16:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Российская гимнастка Мария Сюльгина, упавшая в среду во время представления в Белгосцирке, в пятницу была переведена в платную палату Больницы скорой медицинской помощи, сообщил Sputnik заведующий отделением сочетанной травмы учреждения Иван Ладутько.

Инцидент произошел в минувшую среду в Белорусском государственном цирке. Российская артистка Мария Сюльгина, выступая в паре с супругом Евгением Писаревым, в ходе исполнения номера из "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город", упала с высоты примерно третьего этажа. В этот же день ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи Минска.

БСМП: состояние упавшей в цирке гимнастки Сюльгиной улучшается
© Фото: Facebook / Maria Sulgina
Падение гимнастки в цирке: состояние артистки и комментарии врачей

По словам Ладутько, перевести в платную палату пациентку удалось благодаря тому, что она была застрахована на момент падения. По словам медика, в палате Сюльгина находится одна. Там стоит телевизор, более удобная кровать, есть все, что необходимо пациенту.

"Состояние гимнастки улучшается. В понедельник будет сделана контрольная рентгенограмма сломанной руки, на основании данных которой решим, как дальше продолжать лечение", — сообщил медик.

По его словам, с таким диагнозом Сюльгина должна находиться под присмотром врачей от семи до десяти дней. В последующем будет переведена на амбулаторный этап лечения.

Ранее сама гимнастка в интервью Sputnik призналась, что пребывает в бодром расположении духа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дальнейшее лечение цирковой артистки зависит от результатов контрольного рентгеновского снимка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ученые Беларуси создали суперкомпьютер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика