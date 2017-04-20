МИНСК, 21 апр — Sputnik. Российская гимнастка Мария Сюльгина, упавшая в среду во время представления в Белгосцирке, в пятницу была переведена в платную палату Больницы скорой медицинской помощи, сообщил Sputnik заведующий отделением сочетанной травмы учреждения Иван Ладутько.

Инцидент произошел в минувшую среду в Белорусском государственном цирке. Российская артистка Мария Сюльгина, выступая в паре с супругом Евгением Писаревым, в ходе исполнения номера из "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город", упала с высоты примерно третьего этажа . В этот же день ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи Минска.

По словам Ладутько, перевести в платную палату пациентку удалось благодаря тому, что она была застрахована на момент падения. По словам медика, в палате Сюльгина находится одна. Там стоит телевизор, более удобная кровать, есть все, что необходимо пациенту.

"Состояние гимнастки улучшается. В понедельник будет сделана контрольная рентгенограмма сломанной руки, на основании данных которой решим, как дальше продолжать лечение", — сообщил медик.

По его словам, с таким диагнозом Сюльгина должна находиться под присмотром врачей от семи до десяти дней. В последующем будет переведена на амбулаторный этап лечения.

Ранее сама гимнастка в интервью Sputnik призналась, что пребывает в бодром расположении духа.