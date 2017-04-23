МИНСК, 24 апр — Sputnik. Продолжаются работы по демонтажу здания национального выставочного комплекса "БелЭкспо" на улицы Янки Купалы в Минске, передает корреспондент Sputnik.

На иллюстрации видно, что строение уже практически разрушено. Теперь рабочие будут разбирать рухнувшие в ходе демонтажа конструкции для того, чтобы очистить площадку для строительства.

Здание "БелЭкспо", как и корпуса 2-й городской клинической больницы, которые находится рядом, сносят для строительства многофункционального комплекса, который будет возводить инвестор из ОАЭ. Предполагается, что здесь будет построен торгово-развлекательный центр.

Ранее в ходе сноса экспоцентра на территории была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Великой Отечественной войны . Боеприпас был вывезен саперами на полигон и уничтожен.