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Фотофакт: руины выставочного центра "БелЭкспо" в Минске

24.04.2017 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 апр — Sputnik. Продолжаются работы по демонтажу здания национального выставочного комплекса "БелЭкспо" на улицы Янки Купалы в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Фотофакт: руины выставочного центра "БелЭкспо" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Снос 2-й больницы: каждый этаж - по кирпичику

На иллюстрации видно, что строение уже практически разрушено. Теперь рабочие будут разбирать рухнувшие в ходе демонтажа конструкции для того, чтобы очистить площадку для строительства.

Здание "БелЭкспо", как и корпуса 2-й городской клинической больницы, которые находится рядом, сносят для строительства многофункционального комплекса, который будет возводить инвестор из ОАЭ. Предполагается, что здесь будет построен торгово-развлекательный центр.

Ранее в ходе сноса экспоцентра на территории была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был вывезен саперами на полигон и уничтожен.

 
Теги: Минск
 
 
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Площадку расчищают для многофункционального комплекса, который будут строить инвесторы из ОАЭ.

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