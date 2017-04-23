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Фотофакт: руины выставочного центра "БелЭкспо" в Минске
24.04.2017 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр — Sputnik. Продолжаются работы по демонтажу здания национального выставочного комплекса "БелЭкспо" на улицы Янки Купалы в Минске, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
На иллюстрации видно, что строение уже практически разрушено. Теперь рабочие будут разбирать рухнувшие в ходе демонтажа конструкции для того, чтобы очистить площадку для строительства.
Здание "БелЭкспо", как и корпуса 2-й городской клинической больницы, которые находится рядом, сносят для строительства многофункционального комплекса, который будет возводить инвестор из ОАЭ. Предполагается, что здесь будет построен торгово-развлекательный центр.
Ранее в ходе сноса экспоцентра на территории была обнаружена
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Площадку расчищают для многофункционального комплекса, который будут строить инвесторы из ОАЭ.
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