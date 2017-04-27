МИНСК, 28 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило информацию о задержании начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

"Да, он задержан", — сообщил Sputnik в пятницу начальник управления информации и общественных связей МВД полковник милиции Константин Шалькевич. По его словам, речь идет об управлении транспортным средством в алкогольном опьянении.