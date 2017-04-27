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МВД подтвердило факт задержания начальника Столинского РОВД
28.04.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило информацию о задержании начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
"Да, он задержан", — сообщил Sputnik в пятницу начальник управления информации и общественных связей МВД полковник милиции Константин Шалькевич. По его словам, речь идет об управлении транспортным средством в алкогольном опьянении.
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Ранее СМИ сообщили, что руководитель милицейского районного подразделения органов внутренних дел был задержан пьяным во время управления автомобилем.
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