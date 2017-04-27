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Лукашенко: Беларусь и Молдова помогали друг другу в самые тяжелые времена
28.04.2017 19:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Минск и Кишинев всегда поддерживали друг друга, заявил белорусский президент
«Молдова похожа экономически на нас. Мы все зарабатывали своим трудом. И мы, и вы. И сейчас, и тогда. Поэтому нам накановано было жить вместе, дружить. И в самые тяжелые времена мы поддерживали добрые отношения. И всегда, я думаю, молдаване никогда камень в белоруса не бросят, потому что в самые сложные времена мы протягивали руку дружбы», - отметил Лукашенко.
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