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Лукашенко: Беларусь и Молдова помогали друг другу в самые тяжелые времена

28.04.2017 19:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минск и Кишинев всегда поддерживали друг друга, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в Беларуси Георгием Хиоарэ, который завершил свою дипмиссию.

«Молдова похожа экономически на нас. Мы все зарабатывали своим трудом. И мы, и вы. И сейчас, и тогда. Поэтому нам накановано было жить вместе, дружить. И в самые тяжелые времена мы поддерживали добрые отношения. И всегда, я думаю, молдаване никогда камень в белоруса не бросят, потому что в самые сложные времена мы протягивали руку дружбы», - отметил Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в Беларуси Георгием Хиоарэ, который завершил свою дипмиссию.

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