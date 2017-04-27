Минск и Кишинев всегда поддерживали друг друга, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в Беларуси Георгием Хиоарэ, который завершил свою дипмиссию.

«Молдова похожа экономически на нас. Мы все зарабатывали своим трудом. И мы, и вы. И сейчас, и тогда. Поэтому нам накановано было жить вместе, дружить. И в самые тяжелые времена мы поддерживали добрые отношения. И всегда, я думаю, молдаване никогда камень в белоруса не бросят, потому что в самые сложные времена мы протягивали руку дружбы», - отметил Лукашенко.