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Пункт пропуска "Лесная-Рудавка" открыли в тестовом режиме для велосипедистов и пешеходов

28.04.2017 21:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Сезонный речной пункт упрощенного пропуска «Лесная — Рудавка» открыли в тестовом режиме для велосипедистов и пешеходов, передает корреспондент БЕЛТА.


Белорусская и польская стороны запустили велосипедно-пешеходное движение в тестовом режиме к началу работы сезонного пункта пропуска в этом году. Здесь готовы принимать туристов с 28 апреля по 1 октября, при этом впервые его смогут пересекать в обе стороны не только водные туристы (на байдарках, маломерных судах), но и велосипедисты и пешеходы.

Начало велосипедно-пешеходному движению в пункте пропуска положила белорусско-польская группа во главе с губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым и маршалком Подлясского воеводства Ежи Лещинским.

«Сегодня открыли еще одну возможность посещения иностранными туристами Гродненского края, — отметил губернатор. — Создали немало туристических маршрутов для велосипедистов и хотели бы развивать на Августовском канале именно велотуризм, популярный в Европе. Буквально в километре отсюда проходят два европейских международных веломаршрута из Скандинавии в Южную Европу. Сегодня есть возможность заворачивать к нам, посещать Августовский канал». По мнению Владимира Кравцова, эта перспектива привлечет на канал бизнес, которому предоставляются условия. Кроме того, гости смогут открыть для себя удивительную природу Гродненского края. Это также возможность и для выездных туристов, которые смогут побывать на польской стороне канала, не ожидая в очередях в других пунктах пропуска.


Накануне в Августове состоялась рабочая встреча сторон, на которой подписано соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран. «Мы с коллегами подвели итоги работы за год и юридически оформили наши отношения в экономике, социальной сфере, культуре — до сих пор с соседским регионом Польши у нас такого соглашения не было. Этот документ — серьезный шаг для дальнейшего сотрудничества», — сказал Владимир Кравцов. Ежи Лещинский отметил, что у белорусского и польского региона много планов по сотрудничеству в разных направлениях. В туризме следующим шагом станет работа по открытию пункта пропуска «Софиево-Липчаны», который позволит в два раза сократить расстояние от Гродно до Августова.

Подчеркивалось, что пункт пропуска «Лесная-Рудавка» рассчитан именно для туристов. «Для меня пересечение границы на велосипеде оказалось комфортным, — поделился губернатор. — Конечно, все зависит от подготовленности человека, но сегодня люди все больше путешествуют на велосипедах, плавсредствах и даже пешком. Августовский канал предоставляет изумительные возможности для любителей активного отдыха и здорового образа жизни».

Открывшийся пункт пропуска уже сегодня встретил первого велотуриста. Ярослав Михайловский из Белостока добрался до населенного пункта вблизи Августовского канала на машине, затем пересел на велосипед и приехал на погранпереход. «Я прочитал в СМИ, что сегодня здесь планируют запустить велосипедное движение, и сразу же приехал. Я давно хотел воспользоваться возможностью безвизового въезда, чтобы проехать дорогой до Немана и увидеть шлюзы. Мой старший родственник рассказывал, как еще перед войной ездил до Немана этими велотропами, и я давно хотел повторить его путешествия», — рассказал турист. Его велосипед обклеен наклейками с названиями стран, где он побывал. Польский гость старается открывать для себя новые места именно на велосипеде.


Пункт пропуска «Лесная-Рудавка» весь сезон будет работать с 8.00 до 20.00. При этом отменяется заявительный принцип, по которому раньше сезонный погранпереход пересекали организованные группы. Сейчас каждый желающий турист, у кого есть виза либо разрешение на безвизовый въезд в парк «Августовский канал», может пересечь границу в этом живописном месте.

Пункт пропуска находится на территории погранзаставы имени Усова. Прибыть к нему можно по водному пути, по одному из веломаршрутов по берегам Августовского канала. На берегу водного пути в районе моста к шлюзу Волкушек будет работать пограничный наряд, который пропустит людей к самому переходу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусская и польская стороны запустили велосипедно-пешеходное движение в тестовом режиме к началу работы сезонного пункта пропуска в этом году.

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