Завершено расследование дела в отношении бухгалтера Березинского лесхоза. Ее обвиняют в присвоении 63 тысяч рублей и злоупотреблении полномочиями. Фигурантка скрывалась от уголовного преследования, но сейчас она под стражей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Минской области.

По версии следствия, три года бухгалтер выдавала клиентам оригинальные квитанции-накладные за отгруженную лесопродукцию. При этом в документах предприятия она занижала объем проданного, тем самым занижая сумму полученных от покупателей денег.

— Не внесенные на счет предприятия денежные средства в сумме более 63 тысяч рублей незаконно присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению, — рассказывает официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Чтобы скрыть хищения, сотрудница составляла ложные накладные на работников лесхоза (якобы покупали продукцию) и удерживала за это деньги из зарплаты.

Известно, что во время расследования обвиняемая скрылась и ее объявили в розыск. Сейчас она под стражей.

Обеспечено частичное возмещение причиненного ущерба, говорят в СК. Действия фигурантки квалифицируются по ч. 4 ст. 211 (Присвоение имущества в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса (Злоупотребление служебными полномочиями).

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.