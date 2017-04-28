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Сбежавшего бухгалтера Березинского лесхоза будут судить за присвоение денег
29.04.2017 13:08 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование дела в отношении бухгалтера Березинского лесхоза. Ее обвиняют в присвоении 63 тысяч рублей и злоупотреблении полномочиями. Фигурантка скрывалась от уголовного преследования, но сейчас она под стражей. Об этом
По версии следствия,
— Не внесенные на счет предприятия денежные средства в сумме более 63 тысяч рублей незаконно присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению, — рассказывает официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.
Чтобы скрыть хищения, сотрудница составляла ложные накладные на работников лесхоза (якобы покупали продукцию) и удерживала за это деньги из зарплаты.
Известно, что во время расследования обвиняемая скрылась и ее объявили в розыск. Сейчас она под стражей.
Обеспечено частичное возмещение причиненного ущерба, говорят в СК. Действия фигурантки квалифицируются по ч. 4 ст. 211 (Присвоение имущества в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса (Злоупотребление служебными полномочиями).
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Фигурантку обвиняют в присвоении 63 тысяч рублей. Сейчас она уже под стражей.
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