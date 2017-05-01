МИНСК, 1 мая — Sputnik. Выпускники ряда специальностей в колледжах будут учиться в университетах Беларуси по сокращенной программе, соответствующее решение Минобразования было опубликовано на Национальном центре правовой информации.

Ведомство утвердило перечень из 150 специальностей, на которых выпускники колледжей будут учиться по "сокращенке". В этот список попали не только педагогические или сельскохозяйственные специальности, но и юриспруденция, экономика, а также некоторые IT-специальности.

"Когда выпускник колледжа получает спецобразование, идет работать и в вузе учится, не отрываясь от рабочего места. В этом году всего мы ждем 58 тысяч человек, из них 28 тысяч – на бюджетную форму. Поступающих в высшие учебные заведения немного меньше, чем было раньше, но мы прислушиваемся к заказчикам", – рассказал в эфире телеканала ОНТ начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович.

В среднем выпускники колледжей будут учиться меньше обычного на полтора года. Кроме того, они не будут участвовать в конкурсе с выпускниками школ – для них заранее выделены места.

Для поступления в вузы после колледжей для продолжения образования не придется и сдавать ЦТ: для таких выпускников предусмотрены отдельные внутренние экзамены.

Полный перечень специальностей для поступления после колледжей на сокращенную программу смотрите в постановлении Минобразования >>