|
Белорусским вузовцам вручили путевки в студотряды
05.05.2017 23:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси начался третий трудовой семестр. Руководители министерств и ведомств вручили учащимся вузов путевки в студенческие отряды, передает телеканал «МИР 24».
Молодые люди приступят к работе сразу после окончания летней сессии. В этом году все внимание приковано к реконструкции стадиона «Динамо» в Минске: его активно переоснащают и помощь студентов лишней не будет.
В 2016 году в Беларуси в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые люди приступят к работе сразу после окончания летней сессии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии