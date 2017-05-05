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Белорусским вузовцам вручили путевки в студотряды

05.05.2017 23:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси начался третий трудовой семестр. Руководители министерств и ведомств вручили учащимся вузов путевки в студенческие отряды, передает телеканал «МИР 24».

«Если студент педвуза едет в педагогический отряд и работает с детьми в оздоровительных лагерях, то он приобретает дополнительные умения и навыки будущей профессии. Это возможность пообщаться друг с другом, поработать в команде, получить коллективные навыки, без которых нынешнему профессионалу трудно выйти в современную жизнь», - отметил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Молодые люди приступят к работе сразу после окончания летней сессии. В этом году все внимание приковано к реконструкции стадиона «Динамо» в Минске: его активно переоснащают и помощь студентов лишней не будет.

В 2016 году в Беларуси в студотрядах побывали более 70 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые люди приступят к работе сразу после окончания летней сессии.

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