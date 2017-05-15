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Минздрав проверит информацию российских СМИ о наличии стекла в белорусских препаратах

16.05.2017 22:35 — Новости Общества | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав проверит достоверность информации российских СМИ о наличии механических включений в антибиотиках белорусского производства, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель министра здравоохранения Беларуси Вячеслав Шило, сообщает БЕЛТА.

"Качество лекарств находится на постоянном контроле, каждый факт (претензии к белорусским производителям. - Прим. БЕЛТА) анализируется", - сказал Вячеслав Шило.

Российские массмедиа в начале мая растиражировали новость, что в антибиотиках сразу двух белорусских предприятий ("Белмедпрепараты" и Борисовского завода медпрепаратов) обнаружены механические включения. Достоверность информации специальная комиссия сможет проверить только после прибытия партии. Уже готовы документы по транспортировке лекарств на родину. Речь идет о партии 2015 года.

"Мы по протоколу проводим расследование. Сейчас подготовлены документы о возврате этой партии продукции, чтобы мы могли разобраться. Объем одной серии - около 120 тыс. ампул, речь идет о неком механическом включении только в одной ампуле", - пояснили на предприятии "Белмедпрепараты".

До этого вопросов к качеству продукции не было.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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