По традиции в мае городские парки аттракционов открыли новый сезон. Заработали «Ромашки», «Лодочки», «Колеса обозрения». Но в Могилевской области ажиотажа в парках аттракционов не наблюдается. И, как выясняется, виной тому не только «нелетная» погода, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Парк аттракционов в Могилеве. Фото: mogilevnews.by

В могилевском парке аттракционов экстремалов, желающих в холод прокатиться на качелях-каруселях, немного. В основном, это подростки, молодые мамы с детьми. От них и узнаю — именно экстрима парку и не хватает.

Семья Гуриных, к примеру, приходит сюда в начале сезона много лет подряд — традиция. Покупает развлечения и сладкую вату. Относительно новый — его установили в прошлом году, но поздно — аттракцион «Зигзаг» Гуриным понравился. Огорчило, что это — единственная крупная новинка.

Вот и другие посетители сетовали: знаменитый «Супер-8» давно списали, а ничего экстремального взамен не предложили. Остальные качели-карусели однотипные — «а это скучно».

Скучно, похоже, не всем. 42-летнего Виталия Руцкого переполняют эмоции — ощущения, говорит, будто вернулся в прошлое, в собственную юность. Оказалось, в Могилев Руцкой приехал по делам из Москвы. Увидев наши архаичные карусели, не смог пройти мимо: мол, где еще таких «динозавров» встретишь? Ответ белорусам очевиден: в любом провинциальном парке.

На большинстве каруселей они сами когда-то кружились, теперь своих детей катают. Выбирать ведь не из чего. В Белыничах, к примеру, парка развлечений нет вообще. Еще лет 20 назад полностью выработавшие свой срок и не подлежащие ремонту качели и карусели демонтировали, а новые купить не на что.

Самым маленьким предлагают надувные горки да с десяток машинок. Тем, кто постарше, остается завидовать минчанам, которые могут пощекотать нервы на драйвовых «Джамбо Джете» или «Катальной горе». Или самим ехать «на качели» в Могилев или Минск. В Шклове картинка ненамного лучше: всего две стационарные карусели.



Парк аттракционов в Могилеве. Фото: mogilevnews.by

Под 50 лет — бобруйским «Колесу обозрения» и «Сюрпризу». Несколько лет назад в здешнем парке культуры и отдыха, правда, появились «Калипсо» и «Мини Джет». По словам директора парка Сергея Белозоровича, современные карусели пользуются спросом.

Одно огорчает: новинок крайне мало. Надувные горки и батуты, паровозики на пневматическом ходу, «Зигзаг», где отдыхающие болтаются в кабинках из стороны в сторону, — вот, пожалуй, и все, что приобрели парки аттракционов Могилевщины к новому сезону. В могилевском, правда, еще откроют детскую комнату с лабиринтами и лазертаг.

Руководители провинциальных парков соглашаются: для привлечения посетителей — в один могилевский парк в год наведываются около 300 тысяч человек — надо бы добавить современных аттракционов. Но самый простенький в зависимости от страны-изготовителя стоит от 200 тыс. рублей. Навороченный — несколько сотен тысяч долларов. Ни у парков, ни в бюджете таких денег нет.

Понятно: большинство парков аттракционов «живут» около 120 дней в году, а в оставшееся время пытаются решить проблему убытков. Качели-карусели на зиму надо консервировать, к началу сезона — обновлять, а порой и «реанимировать». Плюс приводить в порядок территорию.

В Могилеве, по словам директора открытого акционерного общества «Могилев Аттракционы» Валентины Асколкиной, только на благоустройство потратили 400 тыс. рублей:

— Новые тротуарная плитка, скамейки, яркая иллюминация. Вместо старенькой палатки-времянки установили стационарный павильон-кафе. Обновили, отремонтировали качели-карусели, которым уже лет по 30.



Детский парк в Горках.

Это радует, но на новой плитке не заработаешь. Чтобы порадовать людей, провинциальные парки закупают так называемые околопляжные аттракционы: надувные батуты, горки и катапульты. Их и монтировать, и обслуживать проще. Однако едва ли эти аттракционы могут заполнить вакуум развлечений в городе. Ясно, что превратить местные парки в «Диснейленды» не получится. И все же они должны прирастать стационарными современными каруселями. Не могут сами — надо искать спонсоров. Это сложно, но можно.

В городском поселке Круглое, например, старый парк аттракционов давно демонтировали, несколько лет местные жители были лишены развлечений. Ситуацию исправила местная ПМК: подарила землякам новый парк — с десяток добротных качелей-каруселей.

Надежда, что они в скором будущем смогут кататься не на раритетах, а на современных аттракционах, есть и у могилевчан. Чиновники ищут инвесторов, готовых построить под Могилевом тематический парк «Зодиак» . По задумке, в нем будут аквапарк, автодром, экстрим-парк, спортивный, развлекательный центр, сеть отелей.