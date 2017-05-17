Высокопоставленного сотрудника МЧС приговорили к трем с половиной годам колонии

18 мая суд Заводского района Минска приговорил бывшего замначальника Минского областного управления МЧС Дмитрия Борщевского к трем с половиной годам колонии за взятку и злоупотребление служебными полномочиями.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В четверг, 18 мая, суд Заводского района Минска огласил приговор бывшему заместителю начальника Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрию Борщевскому. Он признан виновным сразу по двум уголовным статьям: ч. 1 ст. 430 «Получение взятки» и ч.2 ст. 424 «Злоупотребление служебными полномочиями». Борщевского приговорили к трем с половиной годам колонии усиленного режима. Кроме того, у него конфискуют все имущество, лишат специального звания «полковник внутренней службы» и запретят занимать должности в течение 5 лет.

Сама история произошла еще в 2015 году, однако об уголовном деле в отношении Борщевского до сегодняшнего дня никто не знал. Заседания проходили в открытом режиме, а сам высокопоставленный сотрудник МЧС находился под подпиской о невыезде. Как только судья огласил приговор, Дмитрия Борщевского взяли под стражу прямо в зале суда.

— Гособвинение просило назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и конфискацией имущества, — прокомментировала TUT.BY гособвинитель Дарья Буйко.

В деле фигурирует один эпизод взятки. Речь идет не о деньгах, а о теплоизоляционных плитах, которые получил Борщевский. Что касается превышения служебных полномочий, то этот эпизод произошел в 2016 году, когда он направил своих подчиненных строить дачу шефу.

Напомним, на этой неделе это уже второй приговор, вынесенный высокопоставленным сотрудникам МЧС. 15 мая Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников ведомства в качестве взяток 23 тысячи долларов . Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. У Тулая конфискуют недостроенный дом в Минском районе, квартиру, автомобиль, 76 тысяч долларов и 11,5 тысячи евро.

Кроме того, скоро перед судом предстанет заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун. В марте его задержали при получении взятки.