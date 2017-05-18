Фейковая смерть, выгодный шопинг, выживание ипэшников и жизнь олигархов - все за вчера

Доброе утро!

Обязательно посмотрите на столицу с крыш — хотя бы глазами нашего фотокорреспондента. Наши фото сделаны не с популярных точек обзора, а с площадок, попасть на которые вам самим практически невозможно. Насладитесь видами — и хорошего дня!





ВАЖНОЕ

Беларусь за пять лет увеличила в 2 раза экспорт продукции военного назначения. Оказывается, теперь мы продаем 52 странам оружия на 1 миллиард долларов в год.

Хорошая новость: в стране может быть снижена ставка НДС. Возможно, за счет того, что будет отменен льготный НДС для некоторых групп товаров: к 2020 году хотят оставить низкие коэффициенты только для социально значимой группы товаров.

Вчера СМИ по ошибке сообщили о смерти Светланы Алексиевич. Источником информации стал твиттер-аккаунт нового министра культуры Франции, оказавшийся фейковым. Позже в аккаунте появилось сообщение, что «эта учетная запись — мистификация, созданная итальянским журналистом Томмассо Дебенедетти». Очень забавный парень, кстати.

Минск и Рига презентовали свою совместную заявку на проведение ЧМ-2021 . Наши соперники — Тампере и Хельсинки, Финляндия. Мы завлекали «Минск-Ареной», драниками и пивом по евро за бокал, финны — атмосферой турнира. Сегодня делегаты национальных ассоциаций, а также члены Совета ИИХФ отдадут свои голоса за тех, кто впечатлил их больше.

И к новостям нынешнего ЧМ по хоккею. Вчера стали известны полуфиналисты турнира: Россия сыграет с Канадой, финны — со шведами. Белорусы, напомним позавчера вернулись домой.

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Поинтересовались, как живут ипэшники . Да-да, те самые, которые утверждали, что по 222-му указу (с документами) работать нереально, и грозились «уйти на покой». Оказывается, с новыми правилами торговли так и не свыклись, — но работают же.





Рассказываем, куда бежать за продуктами: FINANCE.TUT.BY проверил, как стоимость совершенно одинаковой покупки отличается в десяти магазинах разных торговых сетей в Минске. Мы закупались в «Алми», «Виталюр», «Евроопт», «Корона», «Радзивилловский», «Рублевский», «Соседи», BIGZZ, Green, ProStore, в продуктовой корзинке — 14 наименований. И что бы вы думали! Разница между самым дешевым и самым дорогим чеком довольно существенная — 5 рублей 27 копеек. Вот как выглядит рейтинг цен .

Разузнали для вас, сколько в этом сезоне стоит аренда дома на озерных курортах страны — Браславах и Нарочи. Ради интереса посмотрели и Палангу.





Вот что, оказывается, значит «быть ближе к народу»: президент Сербии Томислав Николич прилетел на встречу с президентом Беларуси обычным рейсом Lufthansa , хотя у страны имеется правительственный самолет на 8 пассажиров. Может, так просто дешевле? Да нет, не может быть! Посмотрели, кто еще из президентов летает вместе со своими гражданами — и даже лоукостами!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Кому суп жидкий, а кому — жемчуг мелкий: мы посмотрели, что потеряли и что заработали в прошлом году наши олигархи. Эдакая рубрика «Новости с другой планеты».

А на «этой планете» минчане в стареньком Renault записываются в очередь на квартиры по 800 долларов за квадрат. Количество желающих построить «дешевое» жилье в минской Чижовке перевалило далеко за сотню, а квартир дольщикам выделили всего 82. Подежурили с очередниками под УКСом .





Есть рейтинг, который мы давно мечтали перестать возглавлять, и ура — Беларусь наконец не первая из пьющих стран. Рассказываем и показываем, кто и что пьет больше нас .

В продолжение серии материалов о том, как делаются различные белорусские продукты и товары, вчера собрали видео о том, как делают отечественные холодильники, стиральные машины, часы, духовые шкафы и мониторы. Посмотрите, чтобы знать свое .

Забыли сказать. Если вы не торопились бежать за новыми турецкими джинсами, а ждали давно обещанных наших белорусских, то имейте в виду : простым людям, «не гурманам», они будут не доступны. Стоить будут — страшно сказать! — 100 рублей за пару, потому что «эксклюзив». Ну, а что вы думали.

Все новости четверга, 18 мая

И — сюрпри-и-из! — не прощаемся: теперь обзор главных и самых интересных событий и текстов вчерашнего дня будет выходить и по субботам. Так что завтра просыпайтесь, потягивайтесь, готовьте кофе — и новостная рассылка уже будет ждать вас в почте, а дайджест — на TUT.BY .

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