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Фейковая смерть, выгодный шопинг, выживание ипэшников и жизнь олигархов - все за вчера
19.05.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Обязательно
ВАЖНОЕ
Беларусь за пять лет увеличила в 2 раза экспорт продукции военного назначения. Оказывается, теперь
Хорошая новость: в стране
Вчера СМИ по ошибке
Минск и Рига презентовали свою
И к новостям нынешнего ЧМ по хоккею. Вчера
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Поинтересовались,
Рассказываем, куда бежать за продуктами: FINANCE.TUT.BY проверил, как стоимость совершенно одинаковой покупки отличается в десяти магазинах разных торговых сетей в Минске. Мы закупались в «Алми», «Виталюр», «Евроопт», «Корона», «Радзивилловский», «Рублевский», «Соседи», BIGZZ, Green, ProStore, в продуктовой корзинке — 14 наименований. И что бы вы думали! Разница между самым дешевым и самым дорогим чеком довольно существенная — 5 рублей 27 копеек.
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Кому суп жидкий, а кому — жемчуг мелкий: мы посмотрели,
А на «этой планете» минчане в стареньком Renault записываются в очередь на квартиры по 800 долларов за квадрат. Количество желающих построить «дешевое» жилье в минской Чижовке перевалило далеко за сотню, а квартир дольщикам выделили всего 82.
Есть рейтинг, который мы давно мечтали перестать возглавлять, и ура — Беларусь наконец не первая из пьющих стран.
В продолжение серии материалов о том, как делаются различные белорусские продукты и товары, вчера собрали видео о том, как делают отечественные холодильники, стиральные машины, часы, духовые шкафы и мониторы.
Забыли сказать. Если вы не торопились бежать за новыми турецкими джинсами, а ждали давно обещанных наших белорусских, то
И — сюрпри-и-из! — не прощаемся: теперь обзор главных и самых интересных событий и текстов вчерашнего дня будет выходить и по субботам. Так что завтра просыпайтесь, потягивайтесь, готовьте кофе — и новостная рассылка уже будет ждать вас в почте, а дайджест — на
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Доброе утро! Обязательно посмотрите на столицу с крыш - хотя бы глазами нашего фотокорреспондента. Наши фото сделаны не с популярных точек обзора, а с площадок,...
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