Столичные власти организуют фестиваль уличной еды в центре Минска

Вслед за частными инициативами фестиваль уличной еды решил организовать и Мингорисполком. Он пройдет 10 июня возле Дворца спорта, и столичные власти приглашают к участию представителей общепита. Об этом рассказали в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



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Фестиваль уличной еды пройдет с 10:00 до 22:00 на площадке возле Дворца спорта. Его решили организовать в целях стимулирования предпринимательской инициативы, поддержки малого и среднего бизнеса, а также ознакомления минчан с новым форматом отдыха и популяризации качественной уличной еды.

Для участия в фестивале приглашают представителей общепита. Для этого нужно:

— использование нестационарных объектов (палаток, павильонов, фудтраков) современного формата с предоставлением мест для еды (зонты, деревянные столы, стулья, стойки);

— оснащение объектов торгово-технологическим и холодильным оборудованием, производственным и разделочным инвентарем, одноразовой посудой, упаковочными материалами для отпуска продукции, средствами для соблюдения личной гигиены продавцов и санитарной обработки инвентаря, средствами для сбора мусора, огнетушителями и так далее;

— приготовление еды на виду у покупателей с использованием роликовых и контактных грилей, электрошашлычниц, мангалов, барбекюшниц, блинниц, кофе-автоматов, мармитов и другого;

— проведение мероприятий, стимулирующих покупательскую активность (дегустации, подарки, промоакции, интерактивные игры);

— соблюдение продавцами требований законодательства, в том числе Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ТКП 181−2009), о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В заявлении необходимо указать наименование субъекта хозяйствования, размер экспозиции, количество мест для употребления пищи, суммарную потребляемую мощность электрооборудования при необходимости подключения к электросети, а также контакты ответственного (Ф.И.О, телефон).

Направлять заявку в ГУПР Мингорисполкома нужно по тел/факсу: 200−66−67, 289−13−06, 200−66−61 или на электронный ящик guprorg@mail.ru до 1 июня.