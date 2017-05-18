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Жительница Ганцевичей заражала ВИЧ-инфекцией, зная о своей болезни
19.05.2017 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Жительница Ганцевичей заразила вирусом иммунодефицита человека двух мужчин. ВИЧ у нее был выявлен еще в 2011 году.
Как сообщил прокурор района Сергей Насеня, женщина знала о заражении и была информирована под роспись о соответствующих запретах, связанных с профилактикой распространения болезни, а также об уголовной ответственности за их нарушение.
Тем не менее, женщина на протяжении определенного времени вступала в половую связь с несколькими мужчинами, не предупредив их о том, что инфицирована ВИЧ.
Напомним, согласно ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса, заражение ВИЧ двух или более лиц влечет наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 13 лет.
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Если вина будет доказана, женщине грозит срок.
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