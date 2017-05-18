Макей: Вопрос упрощения визового режима с ЕС будет решен

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей убежден, что вопрос упрощения визового режима с ЕС будет решен, передает телеканал «МИР 24».

«Идет технический процесс. Мы обменялись мнениями. Пару месяцев назад состоялись соответствующие консультации между консульской службой МИД РБ и нашими европейскими партнерами. Мы высказали наш взгляд на текущую ситуацию, исходя из того, что ситуация в Европе изменилась. Это связано с огромным наплывом мигрантов в Европу», - заявил Макей.

Основным спорным моментом в переговорах Минска и Брюсселя об упрощении визового режима остается соглашение о реадмиссии. Белорусский МИД неоднократно подчеркивал, что наплыв мигрантов в Европу вносит коррективы в ход переговоров о соглашении.