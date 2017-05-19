Хоккейный клуб «Динамо-Минск» откажется от легионеров

Президенту Беларуси представили сегодня новую концепцию развития хоккейного клуба «Динамо-Минск». Согласно документу клуб может полностью отказаться от услуг легионеров, сообщает «МИР 24».

«Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И один из способов стимулирования - отказ от легионеров», отметил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Президент Александр Лукашенко эту идею поддержал. Новый этап в развитии клуба планируют начать уже в этом сезоне.

Отметим, что возглавляет сейчас минское «Динамо» канадский наставник Крэйг Вудкрофт. И в целом, в тренерском штабе из шести специалистов всего один с белорусским паспортом. Есть обязательства и перед игроками. На следующий год у минского «Динамо» контракты с двумя канадскими легионерами. Всего в минувшем сезоне за хоккейный клуб выступали восемь иностранцев из Швеции, Чехии, Канады и США. Вместе с ними «зубры» вышли в плей-офф Кубка Гагарина.