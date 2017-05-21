МЧС проведет в Витебске парад детских колясок

На площади Победы в Витебске 1 июня пройдет парад детских колясок, трехколесных велосипедов и педальных автомобилей. Организатор праздника — областное управление МЧС .

Участникам парада нужно стилизовать детский транспорт под пожарную машину будущего.

Обязательно: наличие номеров службы спасения — 101 и 112, а также символики МЧС. Допускается использование макетов огнетушителей, пожарных щитов, технического оснащения пожаротушения и т.п. Авторов самого оригинального дизайна ждут призы.





Дополнительные плюсы жюри поставит тем участникам, кто придет в тематическом костюме (форме спасателя будущего и т.д.).

Прием заявок на участие в конкурсе и более подробная информация — по ссылке и по телефону: +375 212 47-93-24. Электронные письма принимают по адресам: vinrus@tut.by, cpo@rescue01.vitesk.by.