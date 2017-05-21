|
МЧС проведет в Витебске парад детских колясок
22.05.2017 08:16 — Новости Общества | Tut.by
На площади Победы в Витебске 1 июня пройдет парад детских колясок, трехколесных велосипедов и педальных автомобилей. Организатор праздника — областное управление
Участникам парада нужно стилизовать детский транспорт под пожарную машину будущего.
Обязательно: наличие номеров службы спасения — 101 и 112, а также символики МЧС. Допускается использование макетов огнетушителей, пожарных щитов, технического оснащения пожаротушения и т.п. Авторов самого оригинального дизайна ждут призы.
Дополнительные плюсы жюри поставит тем участникам, кто придет в тематическом костюме (форме спасателя будущего и т.д.).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участникам парада нужно стилизовать детский транспорт под пожарную машину будущего.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии