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МЧС проведет в Витебске парад детских колясок

22.05.2017 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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На площади Победы в Витебске 1 июня пройдет парад детских колясок, трехколесных велосипедов и педальных автомобилей. Организатор праздника — областное управление МЧС.

Участникам парада нужно стилизовать детский транспорт под пожарную машину будущего.

Обязательно: наличие номеров службы спасения — 101 и 112, а также символики МЧС. Допускается использование макетов огнетушителей, пожарных щитов, технического оснащения пожаротушения и т.п. Авторов самого оригинального дизайна ждут призы.


Дополнительные плюсы жюри поставит тем участникам, кто придет в тематическом костюме (форме спасателя будущего и т.д.).

Прием заявок на участие в конкурсе и более подробная информация — по ссылке и по телефону: +375 212 47-93-24. Электронные письма принимают по адресам: vinrus@tut.by, cpo@rescue01.vitesk.by.

 
Теги: Витебск
 
 
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Участникам парада нужно стилизовать детский транспорт под пожарную машину будущего.

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