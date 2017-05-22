32-летний минчанин «продавал» картофель, получал деньги от клиентов и тратил все на спортивные ставки. Таким образом он завладел 50 тысячами долларов. Мужчину задержали, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина два года назад открыл фирму и занимался грузоперевозками. Однако данный бизнес не принес ожидаемого дохода. В декабре 2016 года мужчина решил продавать картофель. Своим компаньонам он обещал привозить картофель по выгодной цене из Гродно и реализовывать на территории всей республики. Однако бизнес был мнимым. Как только мужчина получал деньги, переводил на электронный кошелек, а потом тратил на спортивные ставки. В милицию обратилось 6 пострадавших от неправомерных действий мужчины, общая сумма причиненного ущерба составила порядка 50 000 долларов США, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за растрату и на момент совершения преступлений имел непогашенную судимость.