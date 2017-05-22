ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин потратил 50 тысяч долларов, полученных от "продажи" картофеля, в букмекерских конторах

22.05.2017 22:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

32-летний минчанин «продавал» картофель, получал деньги от клиентов и тратил все на спортивные ставки. Таким образом он завладел 50 тысячами долларов. Мужчину задержали, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина два года назад открыл фирму и занимался грузоперевозками. Однако данный бизнес не принес ожидаемого дохода. В декабре 2016 года мужчина решил продавать картофель. Своим компаньонам он обещал привозить картофель по выгодной цене из Гродно и реализовывать на территории всей республики. Однако бизнес был мнимым. Как только мужчина получал деньги, переводил на электронный кошелек, а потом тратил на спортивные ставки. В милицию обратилось 6 пострадавших от неправомерных действий мужчины, общая сумма причиненного ущерба составила порядка 50 000 долларов США, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за растрату и на момент совершения преступлений имел непогашенную судимость.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
32-летний минчанин "продавал" картофель, получал деньги от клиентов и тратил все на спортивные ставки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Распространение борщевика в Минске остановлено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика