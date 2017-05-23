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Белорусов среди пострадавших в Манчестере нет - МИД
24.05.2017 10:08 — Новости Общества | БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным белорусского посольства в Великобритании, граждан Беларуси среди пострадавших в Манчестере нет. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел, сообщает БЕЛТА.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали белорусам, которые находятся в Манчестере, следовать указаниям местных властей и не посещать место инцидента.
Как сообщалось, взрыв прогремел в комплексе "Манчестер-арена", где выступала популярная американская певица Ариана Гранде, вечером 22 мая. По информации местной полиции, теракт, жертвами которого стали 22 человека, совершил смертник. Теракт на "Манчестер-арене" стал самым крупным в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.-0-
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Ранее во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали белорусам, которые находятся в Манчестере, следовать указаниям местных властей и не посещать место...
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