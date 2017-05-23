Скончался внук Сталина, театральный режиссер Александр Бурдонский

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Известный театральный режиссер, народный артист России, Александр Бурдонский скончался вечером во вторник. В последнее время у него были серьезные проблемы с сердцем, он умер в больнице. Ему было 75 лет.

Александр Бурдонский известен как театральный режиссер, более 40 лет он служил в театре Российской Армии, где поставил десятки спектаклей. Он родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве. Внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина окончил суворовское училище, а затем режиссерский факультет ГИТИС.



© Sputnik Галина Кмит Театральный режиссер Александр Бурдонский

До 13 лет носил фамилию отца, а после по собственному желанию перешел на фамилию матери — у Галины Бурдонской многие родственники погибли в сталинских лагерях. Однако не смотря на это всю его жизнь Бурдонского называли "внуком Сталина". В немногочисленных интервью на эту тему он рассказывал, что видел знаменитого деда лишь однажды — на его похоронах. А до этого — как и все дети Страны Советов только на трибуне во время демонстраций.

Своего деданазывал "тираном" и повторял, что обязан ему только своим тяжелым детством. "Дед был настоящим тираном. Не могу видеть, как кто-то пытается придумать ему ангельские крылья, отрицая совершенные им преступления", — сказал в одном из интервью Александр Бурднский.

Прощание с известным режиссером пройдет в театре Российской Армии в Москве.