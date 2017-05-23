Минобразования изучит необходимость введения в школах выпускных экзаменов по профильным предметам

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования изучит необходимость введения в школах выпускных экзаменов по профильным предметам. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления общего среднего образования министерства Светлана Уклейко на пресс-конференции, приуроченной окончанию учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлана Уклейко считает, что если школьники изучают какой-либо предмет на повышенном уровне (например, физику или биологию), то они должны сдавать выпускной экзамен по своему профилю.

"Сейчас это сохраняется для языка, математики и истории Беларуси. Есть даже некое неравенство для учащихся. Мы будем этот вопрос обсуждать. У нас в ближайшее время будет рабочая встреча - пока на уровне специалистов управления и отделов образования. В течение июня и июля мы это обсудим и во время выездов в учреждения образования. Здесь нужно найти разумный баланс, чтобы не оказалось, что этих предметов очень много, ведь есть вступительная кампания и нужно сдавать ЦТ", - сказала начальник управления.

По ее словам, данный вопрос - один из основных, с ним нужно определиться к новому учебному году.-0-