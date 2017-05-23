24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди ожидаются 25 мая по юго-востоку Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы. В юго-восточных районах республики дожди будут сильными. Ветер северный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, по югу ожидается до плюс 14, днем будет от 17 до 23 выше нуля.-0-

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