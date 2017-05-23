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С прошлого сентября в Беларуси издали 41 новый учебник

24.05.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом учебном году в Беларуси издали 41 новый учебник для школьников — почти в пять раз больше, чем в прошлом году, сообщила на пресс-конференции 24 мая начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко.

Сегодня в учреждениях общего среднего образования во всех классах по всем предметам используют 259 учебников. В прошлом учебном году было издано восемь новых учебников. В этом — 41.

— Больше всего новых учебников будет в начальной школе и среднем звене, особенно в седьмом классе — по-моему, 12. С июля они уже будут поступать в учреждения образования, — рассказала Светлана Уклейко.

Напомним, о необходимости выпускать новые учебники для школьников не раз высказывался Александр Лукашенко.

«Думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере. Но мы наломали дров в математике и физике в школе столько, что страшно смотреть на учебники. Кого вы готовите?», — заявил он в конце апреля, выступая с обращением народу и парламенту.

 
 
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В этом учебном году в Беларуси издали 41 новый учебник для школьников - почти в пять раз больше, чем в прошлом году.

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