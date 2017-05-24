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"Нам что, задыхаться?" Минчане жалуются на стойкий запах фекалий во дворе

25.05.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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То, что в воздухе запахло весной, для минчан с улицы Слободской не просто красивое выражение. Жители дома № 155, например, могут с точностью описать этот аромат. Как только столбик термометра приближается к +25°С и выше, во дворе у них появляется едкий запах фекалий. Причина беды, жалуются люди, канализационные колодцы, которых рядом с их домом больше десятка.


Жильцы дома по улице Слободской говорят, что неприятный запах появился после того, как начали ремонтировать этот овраг.

С жителями вышеуказанного дома встречаемся вечером. Солнце уже спряталось, запаха у подъезда нет. Зато в выходные, говорит Светлана Макарич, пришлось сидеть с закрытыми окнами: иначе дышать в квартирах невозможно.


Светлана Макарич (слева) и Елена Войтеховская (с собакой)

— Неприятный запах стал появляться три-четыре года назад, — рассказывает Елена Войтеховская, которая тоже живет в этой многоэтажке. — Недалеко от нашего дома длинный овраг. Когда-то он был поменьше, и внутри там тек ручек. Затем рядом с ним во дворах появились две школы — № 161 и № 218, и некоторым детям приходилось идти на занятия, шлепая по водоему.

В 2009 году, говорит собеседница, в 161-ю школу приезжал Николай Ладутько — тогда председатель Мингорисполкома, родители попросили у него благоустроить овраг. Он, вспоминают жильцы, пообещал: как только откроют станцию «Малиновка», овраг приведут в порядок. Технику, не отрицают собеседницы, тогда пригнали, все вокруг перекопали, но вместо обещанного порядка в жару появился странный запах.


Канализационных колодцев во дворе больше десятка.

Его источник долго искать не пришлось — это канализационные колодцы. Их тут больше десятка. Жильцы по очереди подводят к каждому из них, даже в +17°С рядом с некоторыми чувствуется неприятный запах.

Поблизости — асфальтовая дорожка, растут кусты и стоят фонари: в 2015-м рядом с оврагом все-таки появилась «Аллея безопасности дорожного движения».


…встречаются и открытые колодцы

— Сделали место для отдыха, но как там отдыхать? Там же когда тепло, нечем дышать! — возмущается Лилия Ефимова, жительница дома № 155. — Помню год, когда была сильная жара, так даже в метро «Малиновка» этот запах стоял.

— И на остановке он слышен, и на школьном стадионе, — перечисляет Елена Войтеховская. — С нашей стороны оврага — по Слободской, три дома — № 151, № 153 наш № 155. Вон наши с Лилией Николаевной окна как раз выходят на овраг. В жару, если ветер в сторону дома, в квартирах задыхаемся.

«Нам ответили: неприятный запах исходит из двух колодцев»

Чем дольше мы общаемся, тем больше жителей к нам подходит. Неприятный запах — общая проблема. Люди рассказывают, терпели год, два, а в 2016-м, когда стало уже совсем невмоготу, начали вместе думать, как решить проблему.


Когда-то, говорит Елена Войтеховская, на месте этого оврага был ручеек.

— В июне 2016-го я лично занесла Шорцу (Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома. — Прим. TUT.BY) нашу коллективную жалобу. Мы писали, что больше не можем, что из-за запаха болит голова, першит в горле, — продолжает Светлана Макарич. — Документ подписали 55 человек. И не только из нашего дома, но и жильцы с улиц Есенина, Шаранговича, Космонавтов. Нам ответили, что посовещались по нашему вопросу с представителями эксплуатирующих организаций. Осмотрели колодцы и определили: неприятный запах исходит только из двух, и их отремонтировали. А толку? Запах фекалий все равно остался.


Для чего слева от оврага вот это сооружение, жители до сих пор так и не поняли. Любопытные дети любят зайти внутрь трубы, так как ее диаметр больше роста некоторых из них.

В июле того же 2016-го, когда стало еще жарче, Светлана Макарич обратилась со своей проблемой в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

— Они пришли, взяли пробы, а потом прислали ответ: «превышения концентрации аммиака, сероводорода, метана, фосфорного ангидрида исследование в воздухе не показало», — зачитывает документ Светлана. — Но запах ведь есть. Они же не могли его не услышать. И почему во время исследования не позвали никого из жильцов?

На этом ответе, продолжают жильцы, все в прошлом году и закончилось

— А теперь снова лето и жара, и нам что — опять задыхаться? — задается вопросом Елена Войтеховская.


Администрация Московского района Минска после звонка корреспондента TUT.BY отправила на место произошедшего специалистов. Они исследовали территорию возле оврага и пришли к выводу: причина неприятного запаха — надломленные обоймы канализационных колодцев.

— Мы дали предписание предприятию «Минскочиствод», чтобы они разобрались с колодцами, — сообщили в администрации района. — Это поможет нейтрализовать запах.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане с улицы Слободской жалуются на стойкий запах фекалий во дворе.

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