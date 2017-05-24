Показатель младенческой смертности стал чуть хуже, но мы все равно в лидерах

Младенческая смертность детей до года в 2016 году составила 3,2 промиле. Это значит, 3,2 случая на тысячу. Об этом на пресс-конференции рассказала Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава.



Фото: nafanka.ru

Специалист заметила, что по этому показателю мы в числе первых в Европе и первые среди стран СНГ.

В 2015 году этот показатель был лучше — 3 промиле .

Как ранее сообщал БелаПАН , самый высокий в стране показатель младенческой смертности в Минской области — 3,7 случая на тысячу. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на годовой коллегии управления здравоохранения Минского облисполкома заявил, что его «огорчает сложившийся уровень младенческой смертности», и подчеркнул, что проблему необходимо изучить комплексно и принять меры для улучшения ситуации.

Людмила Легкая подчеркнула, что за последние пять лет в стране значительно снизилась детская смертность. Она составляет меньше 40 случаев на 100 тысяч детей.