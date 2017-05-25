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Безвозмездная помощь. В гомельских магазинах появились "Полки добра"
26.05.2017 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Официальное открытие пробного, и пока нового для Беларуси, эксперимента помощи нуждающимся прошло в одном из магазинов ОАО «Сахарторг» на улице Барыкина областного центра.
— Благотворительный проект «Полка добра» — инициатива гомельской областной организации «Красного Креста». Пока в Гомеле будет только три таких стенда — два в Советском районе и один в Новобелицком районе города. И если подобный вид помощи будет успешным — такие полки появятся в районных центрах, а также других магазинах крупных торговых сетей, при условии что их руководство пойдет нам на встречу, — рассказала TUT.BY председатель областной организации «Красного Креста» Алла Смоляк.
Установленные полки не приносят прибыли магазину, а просто служат людям. Любой гомельчанин может помочь незнакомому человеку, который не может на данный момент купить себе определенные продукты, и оставить безвозмездно то, что посчитает нужным.
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Установленные полки не приносят прибыли магазину, а просто служат людям. Любой гомельчанин может помочь незнакомому человеку, который не может на данный момент...
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